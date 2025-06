ETV Bharat / bharat

मधुचंद्राला गेल्यानंतर बेपत्ता झालेली सोनम सापडली; राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणाला नाट्यमय वळण - RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE

पती समवेत सोनम रघुवंशी ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 9, 2025 at 8:26 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 9:49 AM IST 2 Min Read

इंदौर (भोपाळ) : मधुचंद्रासाठी शिलाँगला गेलेल्या राजा रघुवंशी यांची पत्नी सोनम ही (Raja raghuvanshi murder case) पोलिसांनी सापडली आहे. सोनम ही उत्तर प्रदेशातील गाझीपूरमध्ये आढळली. सोनम गाझीपूरच्या नंदगंज पोलीस स्टेशन परिसरातील एका ढाब्यावर आढळली. मात्र, राजा रघुवंशी यांच्या हत्या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मधुचंद्रासाठी गेलेल्या सोनम रघुवंशीनंच पती राजाची हत्या केल्याची माहिती समोर येत आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा यांनी याबाबत एक्स मीडियात पोस्ट केली आहे. कॉनराड कोंगकल संगमा यांनी त्यांच्या 'एक्स' हँडलवर म्हटलं, "7 दिवसांत मेघालय पोलिसांना राजा हत्या प्रकरणात मोठे यश मिळाले आहे. पोलिसांनी मध्य प्रदेशातून 3 हल्लेखोरांना अटक केली आहे. '' ढाबामालक माहिती देताना (Source- ETV Bharat Reporter)

