भविष्यातील युद्धांमध्ये विजयासाठी संयुक्त प्रतिसाद महत्त्वाचा - सीडीएस जनरल अनिल चौहान - CDS GEN ANIL CHAUHAN

भविष्यातील युद्ध सीमांच्या पलीकडे असेल, यावरही सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी भर दिला.

CDS Gen Anil Chauhan
सीडीएस जनरल अनिल चौहान (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 3:13 PM IST

नवी दिल्ली : भविष्यातील युद्धांमध्ये विजय सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये जलद आणि निर्णायक संयुक्त प्रतिसाद देण्याचं आवाहन संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी केलंय. भविष्यातील युद्ध सीमांच्या पलीकडे असेल, यावरही त्यांनी भर दिला. संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी मंगळवारी (26 ऑगस्ट) मध्य प्रदेशातील डॉ. आंबेडकर नगर येथील आर्मी वॉर कॉलेजमध्ये आयोजित 'रण संवाद' कार्यक्रमामध्ये "तंत्रज्ञानाचा युद्धकौशल्यावर होणारा परिणाम" या विषयावर भाषण दिलं.

विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज : भविष्यातील युद्ध जिंकण्यासाठी संरक्षण आणि एकात्मिक लॉजिस्टिक्समध्ये आत्मनिर्भरता हे महत्त्वाचं असल्याचं सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "संयुक्तता हा भारताच्या परिवर्तनाचा आधार आहे." तसंच संयुक्त प्रशिक्षण संस्थात्मक बनवण्याची आणि ऑपरेशनल क्षमता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर आणि क्वांटम सारख्या सतत विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज, यावर सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी भर दिला. तसंच मजबूत नागरी-लष्करी एकात्मतेसाठी सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी सुदर्शन चक्र विकसित करण्याचं महत्त्व आणि वचनबद्धता, यावरही भाष्य केलं. जे 'ढाल आणि तलवार' दोन्ही म्हणून काम करेल. भविष्यातील युद्धे जिंकण्यासाठी विविध क्षेत्रात क्षमता विकसित करणं महत्त्वाचं असल्याचंही सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी सांगितलं.

तंत्रज्ञानाच्या विविध आयामांवर संशोधन करणं आवश्यक : याचबरोबर, कौटिल्यचा हवाला देत सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी सांगितलं की, "भारत प्राचीन काळापासून कल्पना आणि ज्ञानाचा स्रोत आहे. मात्र, भारतीय युद्धांचे वैज्ञानिक विश्लेषण किंवा रणनीतीवरील शैक्षणिक चर्चा, यावर फारच कमी साहित्य उपलब्ध आहे. युद्ध, नेतृत्व, प्रेरणा, मनोबल आणि तंत्रज्ञानाच्या विविध आयामांवर गंभीर संशोधन करणं आवश्यक आहे. भारताला मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर आणि विकसित व्हायचं आहे. हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा सर्व भागधारक एकत्रितपणे भविष्यासाठी तयार सैन्य बांधण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होतील," असं सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी म्हटलं आहे.

तांत्रिक प्रगतीची जाणीव करून देण्यासाठी 'रण संवाद' : पुढं सीडीएस जनरल अनिल चौहान म्हणाले की, रण संवादचं उद्दिष्ट खऱ्या व्यावसायिकांना, विशेषतः तरुण आणि मध्यम स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तांत्रिक प्रगतीची जाणीव करून देण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करणं आहे. त्यांचे विचार ऐकून घेणं आवश्यक आहे जेणेकरून कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या अनुभवासह नवीन कल्पनांमध्ये सुसंवाद निर्माण होईल, असं वातावरण निर्माण करता येईल." दरम्यान, दोन दिवसांच्या या परिसंवादात लष्करी व्यावसायिकांना धोरणात्मक संवादात सहभागी करून घेतलं जाईल. तसंच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी पूर्ण सत्राला संबोधित करणार आहेत.

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

