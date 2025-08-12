बारामुल्ला : स्वातंत्र्य दिनापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेजवळ (LOC) ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय सैन्यानं गस्त वाढवली आहे. घुसखोरीचे प्रयत्न रोखण्यासाठी आणि सीमापारच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सैन्य अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं आणि निगराणी उपकरणांचा वापर करत आहे. नियंत्रण रेषेवर तैनात असलेले सैनिक रशियन बनावटीच्या एके-47 रायफल्स, अमेरिकन बनावटीच्या SIG 716 असॉल्ट रायफल्स आणि AK-203 ने सज्ज आहेत.
त्रिनेत्र ड्रोनचा वापर : अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबन वाढवण्यासाठी आणि सैन्याला अत्याधुनिक अग्निशक्तीनं सुसज्ज करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून AK-203 ही यंत्रणा काम करत आहे. लहान शस्त्रांव्यतिरिक्त, गस्ती युनिट्स खडकाळ भूभाग आणि संशयास्पद घुसखोरीच्या मार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्रिनेत्र ड्रोनचा वापर करत आहेत, ज्याला "तिसरा डोळा" या संस्कृत शब्दावरून नाव देण्यात आले आहे. हे ड्रोन GPS-आधारित रात्रीच्या उड्डाण क्षमतेसह, दृश्यमान आणि अवरक्त अशा दोन्ही तरंगलांबींमध्ये चमकणाऱ्या दिव्यांनी आणि ड्युअल सेन्सर पेलोडने सुसज्ज आहेत. यामधील स्कॅनिंग तंत्रज्ञान अल्ट्रा-हाय-रेझोल्यूशन 3D मॅपिंग सक्षम करतं, ज्यामुळे कमी दृश्यता असलेल्या परिस्थितीतही सैनिकांना भूभागाच्या वैशिष्ट्यांचा आणि संभाव्य धोक्यांचा सविस्तर आढावा घेता येतो.
'ईटीव्ही भारत'नं दिली 8,500 फूट उंचीवर असलेल्या लष्कराच्या चौकीला भेट : मंगळवारी 'ईटीव्ही भारत'च्या टीमनं उत्तर काश्मीरमधील बारामुला जिल्ह्यात सुमारे 8,500 फूट उंचीवर असलेल्या सैन्याच्या शेवटच्या लष्करी चौकीला भेट दिली. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान या लष्करी चौकीनं पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमधील एका दहशतवादी लॉन्चपॅडला नष्ट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ही चौकी नियंत्रण रेषेच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या भागावर लक्ष ठेवते, ज्यामुळे ती देखरेख आणि त्वरित कारवाई या दोन्ही दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
स्वातंत्र्यदिनापूर्वी खबरदारीचा उपाय : सुरक्षा यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, हा कडेकोट पहारा ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत सुरू केलेल्या अचूक मोहिमांचा एक भाग आहे. 15 ऑगस्टच्या उत्सवापूर्वी घेतलेलं हे एक खबरदारीच्या उपाययोजनांचं पाऊल आहे. संवेदनशील भागांमध्ये सैनिकांची उपस्थिती वाढवण्यात आली आहे. नियंत्रण रेषेवर निगराणीसाठी ड्रोन उड्डाणांची वारंवारता वाढवण्यात आली आहे.
