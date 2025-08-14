नवी दिल्ली : 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान शौर्य दाखवणाऱ्या भारतीय सैन्य दलातील शूर आणि धाडसी सेना अधिकाऱ्यांचा सरकार सन्मान करणार आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान मुरिदके आणि बहावलपूर येथील दहशतवादी संघटनांचे अड्डे, पाकिस्तानी सैन्याची मालमत्ता यांना लक्ष्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह भारतीय वायुदलातील अधिकाऱ्यांनाही वीर चक्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. भारतीय जवानांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवत पाकिस्तानला सळो की पळो केलं होतं. यात अनेक दहशतवादी मारण्यात आले होते.
'राष्ट्रीय वीरता सम्मान' #भारतीयसेना ‘कीर्ति चक्र’ विजेताओं के #अदम्यसाहस और #बहादुरी को नमन करती है। इनकी वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्त्रोत रहेंगी । #भारतीयसेना #स्वतंत्रतादिवस #IndianArmy #79thIndependenceDay pic.twitter.com/TQU9glcV1L— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 14, 2025
युद्ध सेवा पदक देऊन गौरव : व्हॉईस चीफ एअर स्टाफ एअर मार्शल नरनादेश्वर तिवारी, वेस्टर्न एअर कमांडर एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, डीजी ऑपरेशन्स एअर मार्शल अवधेश भारती यांच्यासह चार भारतीय वायुसेना अधिकाऱ्यांना ऑपरेशन सिंदूरमधील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी युद्ध सेवा पदक देऊन गौरवण्यात येईल.
'राष्ट्रीय वीरता सम्मान' #भारतीयसेना ‘शौर्य चक्र’ विजेताओं के #अदम्यसाहस और #बहादुरी को नमन करती है। इनकी वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्त्रोत रहेंगी । #भारतीयसेना #स्वतंत्रतादिवस #IndianArmy #79thIndependenceDay pic.twitter.com/SXaWD11vBo— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 14, 2025
वायुसेनेच्या 13 अधिकाऱ्यांचा गौरव : भारतीय वायुसेनेच्या 13 अधिकाऱ्यांना पाकिस्तानवर हल्ला करुन ती मोहीम तडीस नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याच्या कामगिरीबाबत युद्ध सेवा पदक देऊन गौरवण्यात येईल. यामध्ये एअर व्हॉसई मार्शल जोसेफ सुआरेस, एअर कमांडर अशोक राज ठाकुर यांचाही समावेश आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींतर्फे गॅलंट्री अवॉर्ड जाहीर करण्यात आले. यावर्षी ऑपरेशन सिंदूर राबवणाऱ्या नायकांना हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
'राष्ट्रीय वीरता सम्मान' #भारतीयसेना ‘वीर चक्र’ विजेताओं के #अदम्यसाहस और #बहादुरी को नमन करती है। इनकी वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्त्रोत रहेंगी । #भारतीयसेना #स्वतंत्रतादिवस #IndianArmy #79thIndependenceDay pic.twitter.com/cLUHeJmAAm— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 14, 2025
सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांचा गौरव : पाकिस्तानच्या विरोधात ऑपरेशन सिंदूरच्या दरम्यान अद्वितीय वीरता आणि शौर्याचे प्रदर्शन केल्याबद्दल सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) 16 जवानांचा वीरता पदकाने गौरवण्यात येणार आहे. ज्या सैनिकांचा यात गौरव होणार आहे त्यात सब इन्स्पेक्टर व्यास देव, कॉन्स्टेबल सुद्दी राभा, अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक , सेनानायक आणि कॉन्स्टेबल भूपेन्द्र बाजपेयी यांचा समावेश आहे.
