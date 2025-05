ETV Bharat / bharat

भारताचं शिष्टमंडळ अमेरिकेसमोर काढणार पाकिस्तानचे वाभाडे; शशी थरुर म्हणाले, "भारत शांत बसणार नाही" - OPERATION SINDOOR

भारताचं शिष्टमंडळ अमेरिकेला रवाना ( PTI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 24, 2025 at 12:30 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 12:50 PM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर जशास तसं उत्तर देण्याचा निर्धार भारतानं केला होता. त्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवत भारतानं पाकिस्तानातील दहशतवादी तळं उडवून लावली होती. यात तब्बल 100 हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. यात पाकिस्तानचंही मोठं नुकसान झालंय. भारताच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'ची माहिती, भारताची दहशतवादाबाबतची भूमिका, पाकिस्तान दहशतवाद्यांना कसं पोसतंय याची माहिती इतर देशांना देण्यासाठी भारत सरकारनं शिष्टमंडळ तयार केलं आहे. दहशतवादाला घाबरणार नाही : भारताचे दहशतवादाविरुद्धचे धोरण जगासमोर मांडण्यासाठी ५ देशांच्या दौऱ्यावर भारताचं शिष्टमंडळ रवाना झालंय. "भारत दहशतवादाला घाबरणार नाही आणि सत्य बाहेर आणेल," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत केलं.

