भारत कधीही लोकशाही विरोधी मार्गानं मिळवलेली सत्ता स्वीकारणार नाही : 'Gen-Z'च्या मुद्यावर प्रल्हाद जोशी यांची प्रतिक्रिया

राहुल गांधी यांनी नेपाळमधील जनरेशन झेडच्या क्रांतीची तुलना भारतीय युवकांशी केली होती. त्यावर भाजपा नेते केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी टीका केलीय.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (File)
By PTI

Published : September 19, 2025 at 5:46 PM IST

मुंबई - काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी संविधान आणि लोकशाहीला "बचवण्याच्या" संदर्भात "जनरेशन झेड" चा उल्लेख केल्याबद्दल त्यांच्यावर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी टीका केली आहे. ते हताश झाले आहेत आणि भारत लोकशाही विरोधी मार्गानं मिळवलेली सत्ता कधीही स्वीकारणार नाही असं ते म्हणाले.

मूळच्या कर्नाटकातील असलेले भाजपा नेते जोशी यांनी राज्यातील एका विधानसभा जागेवर गांधी यांनी नुकतेच केलेले मतदान हेराफेरीचे आरोप "मूर्खपणाचे" असल्याचं सांगून फेटाळून लावले. राहुल गांधी यांनी गुरुवारी आरोप केला की २०२३ मध्ये कर्नाटकच्या कलबुर्गी जिल्ह्यातील अलांड विधानसभा जागेवर सॉफ्टवेअर हाताळणी आणि बनावट अर्जांद्वारे नावे वगळण्यात आली होती. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अलांडमध्ये ६,०१८ मते वगळण्याच्या कथित प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली होती.

जोशी यांनी गांधी यांच्या वारंवार केलेल्या "मत चोरी"च्या आरोपांचे वर्णन निराधार आणि गोंधळात टाकणारे असल्याचं सांगितलं आणि त्यांना त्यांचे नवीन आरोप सिद्ध करण्याचं आव्हान दिलं. "मतदार यादीतून असे नावं वगळणे हे आपोआप होऊ शकत नाही. योग्य प्रक्रिया न करता कोणीही तुमचे नाव वगळू शकत नाही. या संदर्भात पोलिसीनीही तक्रारीची शहानिशा केलेली आहे," असं केंद्रीय मंत्र्यांनी पीटीआय व्हिडिओशी बोलताना स्पष्ट केलं. जोशी यांनी कोलार जिल्ह्यातील मालूर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मालूरचे प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेस आमदार के वाय नानजेगौडा यांची निवडणूक रद्द केली आणि २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतांची फेरमोजणी करण्याचे आदेश दिले. भाजपाचे के एस मंजुनाथ गौडा यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, ज्यांचा नानजेगौडा यांच्याकडून पराभव झाला होता.

राहुल गांधी यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये नेपाळमधील अलीकडील अशांततेनंतर बहुचर्चित जेन झीचा उल्लेख करताना, जोशी यांनी भारताची निवडणूक व्यवस्था चांगली कार्यरत आहे यावर भर दिला आणि जर मतदार राहुल गांधींचा पक्ष निवडत नसतील तर ती कोणाचीही चूक नाही असंही ते म्हणाले. राहुल गांधींनी भारताची तुलना नेपाळ आणि श्रीलंका सारख्या देशांशी केल्याचा आरोप मंत्र्यांनी केला, जिथे मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्यानंतर सरकारमध्ये बदल झाला आहे, मुख्यतः तरुणांनी नेतृत्व केले आणि अशी तुलना अयोग्य असल्याचं ते म्हणाले.

"देशाचे तरुण, देशाचे विद्यार्थी, देशाची जनरेशन झेड, संविधानाचे रक्षण करतील, लोकशाहीचे रक्षण करतील आणि मतांची चोरी थांबवतील. मी नेहमीच त्यांच्यासोबत उभा आहे," असं राहुल गांधींनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. जोशी म्हणाले की, राहुल गांधी यांचे "हायड्रोजन बॉम्ब" दावे आणि "जनरेशन-झेड" सारखे शब्द वापरणे हे त्यांची निराशा दर्शवते आणि इशारा दिला की भारत कधीही लोकशाही विरोधी मार्गांनी मिळवलेली सत्ता स्वीकारणार नाही.

