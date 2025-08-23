ETV Bharat / bharat

भारताचा अमेरिकेला 'दे धक्का'! भारतातून अमेरिकेला जाणारी 'ही' सेवा स्थगित - INDIA SUSPENDS POSTAL SERVICES US

भारत उचलत असलेल्या आक्रमक पावलांमुळं अमेरिकेची चिंता वाढताना दिसत आहे. वाचा सविस्तर...

India suspends postal services US
संग्रहित छायाचित्र (ANI)
नवी दिल्ली : अमेरिकन सरकारनं 30 जुलै रोजी एक आदेश जारी करत $800 पर्यंतच्या वस्तूंवर करातून देण्यात आलेली सूट मागे घेतली होती. त्यानंतर आता भारतानंही अमेरिकेला जाणारी टपाल सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतानं अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयाला दिलेलं हे उत्तर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आधी 25 टक्के टॅरिफ लादला आहे. त्यानंत रशियन तेल खरेदी केल्याची शिक्षा म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादला आहे. त्यामुळे आता भारतानं हा मोठा निर्णय घेत अमेरिकेला दणका दिलाय.

काय आहे निवेदनात : भारतीय टपाल विभागानं एक निवेदन जारी केलं आहे. यात टपाल विभागानं म्हटले की, "29 ऑगस्टपासून, अमेरिकेला जाणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय टपाल वस्तूंवर कस्टम ड्युटी लावली जाणार आहे. मात्र, 100 डॉलर्सपर्यंतच्या भेटवस्तूंना यातून सूट दिली आहे. कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनने 15 ऑगस्टला काही मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली होती. मात्र, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही, त्यामुळं अमेरिकेत जाणाऱ्या विमान कंपन्यांनी 25 ऑगस्टनंतर ऑपरेशनल तयारी अभावी वस्तूंची वाहतूक करु शकणार नाही अशी माहिती दिली."

टपाल सेवा स्थगित : आपल्या निवेदनात टपाल विभागानं म्हटलं आहे की, ‘वरील सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन, टपाल विभागानं 25 ऑगस्ट 2025 पासून अमेरिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वस्तूंचे बुकिंग तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, 100 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत किंमतीची पत्रं/कागदपत्रे आणि भेटवस्तू पाठवता येतील. ज्या ग्राहकांनी आधीच अशा वस्तू बुक केल्या आहेत, त्यांना टपाल खर्च परत केला जाणार आहे.

भारत-अमेरिका तणाव : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त 25 टक्के दंड ठोठावला आहे. भारताने या निर्णयाला 'अन्यायकारक, अव्यवहार्य आणि अनुचित' म्हटलं आहे. तसेच राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व उपाय केले जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

