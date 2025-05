ETV Bharat / bharat

भारतीय सैन्याची कमाल! लाहोरजवळ थेट पाकिस्तानचं एअर डिफेन्स सिस्टीम उडवलं - STRIKE DOWN AIR DEFENCE SYSTEM

पाकची एअर डिफेन्स सिस्टीम निष्क्रिय ( AP )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 8, 2025 at 4:37 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:48 PM IST 1 Min Read

नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल भारतानं सुरू केलेलं ऑपरेशन सिंदूर अजूनही चालू असल्याचं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितलं. त्याच्या काही तासांत संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनामध्ये भारतीय सैन्यानं थेट पाकिस्तानच्या लाहोरजवळील एअर डिफेन्स सिस्टीम उद्धव्स्त केल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या कारवायांना जशास तसं उत्तर दिलं जाईल, असा स्पष्ट इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. पाकची एअर डिफेन्स सिस्टीम निष्क्रिय : बुधवारी पहाटे केलेल्या एअर स्ट्राईकमध्ये भारतानं पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ लक्ष्य केले होते. गुरुवारी सकाळच्या कारवाईत पाकिस्तानात विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या एअर डिफेन्स रडार सिस्टीमला भारतीय हवाई दलानं लक्ष्य केल्याची माहिती या निवेदनात देण्यात आली आहे.

भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानांना लक्ष्य : निवेदनात म्हटलं आहे की, "०७-०८ मे २०२५ च्या रात्री, पाकिस्ताननं ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठाणकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपूर, बठिंडा, चंदीगड, नल, फलोदी, उत्तरलाई आणि भुज यासह उत्तर आणि पश्चिम भारतातील अनेक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. हे हल्ले काउंटर यूएएस ग्रिड आणि एअर डिफेन्स सिस्टीमनं निष्क्रिय केले. या हल्ल्यांचे अवशेष आता अनेक ठिकाणांहून जप्त केले जात आहेत. हे अवशेष पाकिस्तानी हल्ल्यांची पुष्टी करत आहेत."

