जय हिंद! भारतानं पाकिस्तानवर सोडले खतरनाक मिसाईल, तोफगोळेही डागले - INDIA PAKISTAN WAR TENSION

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 8, 2025 at 10:35 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 11:16 PM IST 2 Min Read

जम्मू - काश्मीर : पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरमधील सतवारी, सांबा, आरएस पुरा आणि अर्निया सेक्टरमध्ये ८ क्षेपणास्त्रे डागली होती, भारतीय हवाई संरक्षण तुकड्यांनी ही क्षेपणास्त्रे रोखली आहेत. भारतीय सैन्यानं जोरदार जोख प्रत्युत्तर पाकिस्तानला दिले आहे. यानंतर भारतीय सैन्यानं लाहोरमध्ये ड्रोन हल्ले केले आहेत. भारतानं पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिले आहे. F16 फायटर जेट सैन्यानं पाडलं : गुरुवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास पाकिस्तानने जम्मू विमानतळावर ड्रोन हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पाकचे ड्रोन भारतीय सैन्याच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी मनसुबे उधळून लावले. भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचे अनेक ड्रोन उधळून लावत त्यांच्या हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले.

