पाकिस्तानला गाडाच! युद्धविरामच्या अवघ्या काही तासातच पाकिस्तानकडून श्रीनगरमध्ये गोळीबार, ब्लॅकआऊट जारी - INDIA PAKISTAN WAR TENSION

भारत - पाकिस्तान युद्ध तणाव ( ETV Bharat GFX )

जम्मू आणि काश्मीर : भारतानं 7 मे रोजीच्या मध्यरात्री 1.30 वाजता पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून एअरस्ट्राईक केला. भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानमधील 9 दहशतवादी तळांवर क्षेपणास्त्र टाकण्यात आले होते. या हल्ल्यात केवळ दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांना टार्गेट करण्यात आलं होतं, सर्वसामान्य नागरिकांना कुठेही लक्ष्य करण्यात आलं नाही. मात्र, या हल्ल्यानंतर चवताळलेल्या पाकिस्तानने भारतातील विविध शहरांवर ड्रोन हल्ले करण्याचा प्रयत्ने केला. मात्र, भारतीय सैन्य दलाने पाकिस्तानचा हा हल्ला नेतस्तनाबूत केला. त्यानंतर, दोन्ही देशातील तणाव अधिकच वाढला होता. पाकिस्तानकडून ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न : एकीकडे सीमारेषेवर शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत गोळीबार करण्यात येत होता. दुसरीकडे हवाई हल्ले देखील सुरू होते. अखेर, शनिवारी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाच्या अवघ्या तीन तासातच पाकिस्तानकडून ड्रोन हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जम्मू, श्रीनगरमध्ये पाकिस्ताननं ड्रोननं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या हल्ल्याला भारतीय सैन्यानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

