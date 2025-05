ETV Bharat / bharat

भारत कधीही आण्विक ब्लॅकमेलिंगसमोर झुकणार नाही - जयशंकर यांचा पाकिस्तानला इशारा - INDIA PAKISTAN TENSION NEWS

पत्रकार परिषदेत बोलताना जयशंकर ( Source- ANI )

Published : May 23, 2025 at 11:15 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 12:25 AM IST

नवी दिल्ली/बर्लिन- दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून आश्रय मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानला फटकारलं आहे. ते बर्लिनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलत होते. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हणाले, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला भारतानं दिलेल्या प्रत्युत्तरानंतर मी लगेच बर्लिनला आलो आहे. भारत पाकिस्तानशी पूर्णपणे द्विपक्षीय पद्धतीने व्यवहार करणार आहे. त्याबाबत कोणताही संभ्रम नसावा. दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचं रक्षण करण्याचा अधिकार प्रत्येक देशाला आहे. या जर्मनीच्या समजुतीला आम्ही महत्त्व देतो.

