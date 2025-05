ETV Bharat / bharat

युद्धाला पूर्णविराम! भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीसाठी तयार, ५ वाजल्यानंतर हल्ला नाही - INDIA PAKISTAN CONFLICTS

कर्नल सोफिया कुरेशी ( ANI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 10, 2025 at 7:13 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:24 PM IST 2 Min Read

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी स्थळं नष्ट करुन 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे प्रत्युत्तर दिलं होतं. यानंतर, गेल्या तीन-चार दिवसांपासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला होता. भारत-पाकिस्तान सीमेवर युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली होती. अखेर या युद्धाला पूर्णविराम मिळाला आहे. भारत आणि पाकिस्तान शस्त्रसंधीसाठी सहमत झाले आहेत. डीजीएमओ स्तरावर चर्चा होणार : भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनीही युद्धबंदीची पुष्टी केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, "पाकिस्तानच्या डीजीएमओने ३.३५ मिनिटांनी भारतीय डीजीएमओला फोन केला. चर्चेनंतर आज संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून युद्धबंदी लागू झाली आहे. जमीन, हवा आणि समुद्रावरील सर्व गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्यात आली आहे. दोन्ही देशांमध्ये १२ मे रोजी डीजीएमओ स्तरावरील चर्चा होणार आहे. इतर कोणत्याही ठिकाणी इतर कोणत्याही मुद्द्यावर वाटाघाटी करण्याचा निर्णय झालेला नाही." भारताचे सर्व हवाई तळ सुरक्षित : दरम्यान, शनिवारी एअर कमोडोर रघु आर नायर, कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले की, भारताचे सर्व हवाई तळ सुरक्षित आहेत. एस-४०० पूर्णपणे सुरक्षित आहे. नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानचं मोठं नुकसान झाले आहे. भारतीय सैन्य पूर्णपणे सज्ज आहे. रघु आर नायर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'समुद्र, हवाई आणि जमिनीवरील सर्व लष्करी कारवाया थांबवण्यासाठी एक करार झाला आहे. भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल आणि भारतीय हवाई दलाला या कराराचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भारताने हा करार पूर्ण जबाबदारीने अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु कोणत्याही चिथावणीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय लष्कर तयार आहे", असेही ते म्हणाले.

Last Updated : May 10, 2025 at 7:24 PM IST