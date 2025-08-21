ETV Bharat / bharat

देश मध्ययुगीन काळात परत जातोय, जेव्हा राजा कोणालाही अटक करू शकत होता; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर घणाघात - RAHUL ON BILLS TO REMOVE PM CMS

आम्ही मध्ययुगीन काळात परत जातोय, जेव्हा राजा त्याच्या इच्छेनुसार कोणालाही काढून टाकू शकत होता," असे राहुल गांधी म्हणालेत.

Congress leader Rahul Gandhi
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Source- ETV Bharat)
नवी दिल्ली: देश मध्ययुगीन काळात परत ढकलला जातोय, जेव्हा राजा त्याला आवडत नसलेल्या कोणालाही अटक करू शकत होता, असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी म्हटलंय. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवरून अटक केलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना काढून टाकण्याची आणि 30 दिवस कोठडीत ठेवण्याची तरतूद असलेल्या नवीन विधेयकांवर त्यांनी टीकास्त्र डागलंय. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवरून अटकेतील पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना काढून टाकण्याची आणि 30 दिवस सतत कोठडीत ठेवण्याची तरतूद करणारी तीन विधेयके बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आली, जी सभागृहाने संसदेच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या व्यक्तीला 30 दिवसांच्या आत काढून टाकणार : "भाजपा प्रस्तावित करत असलेल्या नवीन विधेयकावर बरेच काम सुरू आहे. आम्ही मध्ययुगीन काळात परत जातोय, जेव्हा राजा त्याच्या इच्छेनुसार कोणालाही काढून टाकू शकत होता," असे राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रमात सांगितले. "निर्वाचित व्यक्ती म्हणजे काय याची कोणतीही संकल्पना नाही. त्यांना तुमचा चेहरा आवडत नाही म्हणून ते अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) खटला दाखल करण्यास सांगतात आणि नंतर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या व्यक्तीला 30 दिवसांच्या आत काढून टाकतात. हे देशासाठी सगळं नवीन आहे," असे ते म्हणाले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपावर बिहारमध्ये महाराष्ट्रासारखी "मतचोरीचा" प्रयत्न केल्याचा आरोप केलाय. तसेच असे प्रयत्न येत्या निवडणुकीत अयशस्वी होतील, असंही त्यांनी सांगितलंय.

सत्ताधाऱ्यांकडून संसदीय बहुमताचा गैरवापर : संविधान सदन (जुन्या संसद) च्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, संसदीय लोकशाही आणि संघराज्यवादाच्या मूलभूत मूल्यांना कमी लेखणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक अधिवेशनाच्या शेवटी कपटीपणे सादर केलं जातंय, ज्यामुळे अर्थपूर्ण चर्चेला किंवा पुनरावलोकनाला जागा शिल्लक राहिलेली नाही. "गेल्या 11 वर्षांत ईडी, आयकर आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) सारख्या स्वायत्त संस्थांना विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी कठोर अधिकार देण्यासाठी संसदीय बहुमताचा गैरवापर आपण पाहिला आहे," असंही ते म्हणालेत.

संसद ही सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीला पुढे नेण्याचे साधन : खरगेंनी पुढे सांगितलं की, "आता ही नवीन विधेयके राज्यांमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारांना आणखी कमकुवत आणि अस्थिर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या हातात एक हत्यार बनणार आहेत." ते म्हणाले, "संसदेत, विरोधकांचा आवाज दाबण्याची वाढती प्रवृत्ती आपल्याला दिसून आलीय. सभागृहात जनतेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्याची आपल्याला वारंवार संधी दिली जात नाही." संसद ही सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीला पुढे नेण्याचे साधन बनलीय, जिथे अनेक महत्त्वाची विधेयके गोंधळात आणि योग्य चर्चेशिवाय मंजूर केली जात आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोध आणि गोंधळाच्यादरम्यान 'संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक, 2025', 'केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन (सुधारणा) विधेयक, 2025' आणि 'जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025' सभागृहात सादर केले.

