देशात पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे 'या' ठिकाणी पाडण्यात येणार कृत्रिम पाऊस, अमेरिकन कंपनीची घेण्यात येणार मदत - RAIN BY DRONE

जयपूर शहराजवळ असलेल्या रामगड धरणात जलसाठा निर्माण करण्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी देशात प्रथमच ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे.

artificial rain by Drone
ड्रोनद्वारे पडणार पाऊस (Source- ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 1:51 PM IST

जयपूर- राजस्थानमधील १२९ वर्षे जुने असलेले ऐतिहासिक रामगड धरण पुनरुज्जीवित करण्याकरिता ड्रोनचा वापर करण्यात येणा आहे. हवामानाची स्थिती अनुकूल राहिली तर आज देशात पहिला कृत्रिम पाऊस ड्रोननं पाडण्यात येणार आहे.

दोन दशकांपासून कोरडे असलेल्या रामगड धरणात नवीन वैज्ञानिक तंत्रानं जलसाठा भरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशात पहिल्यांदाच आज ड्रोन आणि एआय तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडला जाणार आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश भूपृष्ठावरील पाण्याच्या स्रोताचं पुनरुज्जीवन करणं आहे. त्यामुळे जयपूरला पिण्याच्या पाण्याकरिता दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर धरणाशी संबंधित पर्यावरण आणि जैवविविधतेचेही जतन होण्यास मदत होणार आहे.

ड्रोनद्वारे पडणार पाऊस (ड्रोनद्वारे पडणार पाऊस)

अमेरिकन कंपनी पाडणार कृत्रिम पाऊस- ३१ जुलै रोजी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचं नियोजन करण्यात आल होतं. परंतु हवामान विभागानं प्रतिकूल स्थिती असल्याचं लक्षात आणून दिल्यानंतर कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागला. गेल्या आठवड्यात बुधवारी राजस्थानचे कृषीमंत्री किरोरी लाल मीना यांनी अमेरिकन कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत ड्रोनद्वारे पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १२ ऑगस्ट ही नवीन तारीख निश्चित करण्यात आली. एका अमेरिकन कंपनीकडून रामगड धरणावर कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी ड्रोन आणि एआय आधारित क्लाउड सीडिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पावसासाठी लागणारे ड्रोन तैवानमधून मागवण्यात आले आहेत. त्यांची चाचणी धरण परिसरातही घेण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत ड्रोन हजारो फूट उंचीवर जाऊन ढगांमध्ये मीठाचा फवारा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे लहान कणात घनरूप होऊन पावसाचे थेंब तयार होतील. त्याचाच परिणाम होऊन पाऊस पडेल.

रामगड धरणाची कशामुळे निवड करण्यात आली? : ड्रोनद्वारे रसायने फवारून ढगांना छिद्र पाडण्याची प्रक्रिया म्हणजे कृत्रिम पाऊस असते. या प्रक्रियेसाठी, जयपूरमधील जल महाल येथे असलेले मानसागर धरणाची प्रथम प्रायोगिकरित्या निवड करण्यात आली. परंतु हा परिसर दाट लोकवस्तीच्या जवळ असल्यानं आणि क्षेत्रफळ लहान असल्यानं नैसर्गिक आपत्ती येण्याची भीती आहे. त्यामुळे तज्ञांनी कृत्रिम पावसासाठी रामगड धरणाचा निर्णय घेतला. हा परिसर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं खूप मोठा आहे. कमी लोकसंख्या असलेल्या या भागात धरणदेखील कोरडे आहे.

रामगड धरणाचा काय आहे इतिहास?

  • १८९७ मध्ये महाराजा माधो सिंह द्वितीय यांनी धरणाची पायाभरणी केली.
  • धरणाचे काम १९०३ मध्ये पूर्ण झाले.
  • १९३१ मध्ये व्हाइसरॉय लॉर्ड इर्विन यांनी रामगड ते जयपूर पाणीपुरवठा योजनेचे उद्घाटन केले.
  • १९८२ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत नौकानयन स्पर्धेचे रामगड धरणात आयोजन करण्यात आले.
  • धरण बाणगंगा नदीवर आहे. जमवरमगड अभयारण्याचा मुख्य जलस्रोत आहे.

ग्रामस्थ कृत्रिम पावसाचे होणार साक्षीदार - राजस्थानमध्ये कृत्रिम पावसाबाबत यापूर्वीही प्रयोग करण्यात आले आहेत. चित्तौडगडमधील घोसुंडा धरणावर कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. आज कृत्रिम पावसासाठी कृषी आणि आपत्ती निवारण मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीना आणि स्थानिक आमदार महेंद्र पाल मीना यांनी मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. तेदेखील ऐतिहासिक अशा धरणातील कृत्रिम पावसाचे साक्षीदार होणार आहेत.

जयपूर रामगड धरण कृत्रिम पाऊसRAMGARH DAM DRONE RAINCLOUD SEEDING VIA DRONE RAJASTHANDRONE USE FOR RAINRAIN BY DRONE

