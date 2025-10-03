ETV Bharat / bharat

भारत-चीन संबंधांना नवा ‘टेक-ऑफ’! 5 वर्षानंतर पुन्हा सुरू होणार थेट विमानसेवा, व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळणार

भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या 5 वर्षांपासून बंद असलेली थेट विमान सेवा पुन्हा सुरु होणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

Indigo Flight
इंडिगो फ्लाइट (इंडिगो फ्लाइट (पीटीआय))
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : भारत आणि चीनने दीर्घ काळानंतर थेट हवाई उड्डाणं पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दिली आहे. हा निर्णय गलवान संघर्षानंतर 5 वर्षांनी घेण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं गुरुवारी याची अधिकृत घोषणा केली. त्यानंतर, इंडिगो विमान कंपनीनं देखील 26 ऑक्टोबरपासून भारत आणि चीन दरम्यान थेट उड्डाणं पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "या वर्षाच्या सुरुवातीपासून, भारत आणि चीनमधील संबंध हळूहळू सामान्य करण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून, दोन्ही देशांच्या नागरी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांनी थेट हवाई सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि हवाई सेवा करारात सुधारणा करण्यासाठी तांत्रिक स्तरावर चर्चा केली आहे." खरं तर डोकलाम वादानंतर थेट हवाई उड्डाणं थांबवण्यात आली होती आणि नंतर कोविड-19 साथीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती.

व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळणार : परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेनंतर असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, भारत आणि चीन दरम्यान थेट उड्डाणे ऑक्टोबर 2025 च्या अखेरीस सुरू होतील. या उड्डाणांसाठी दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांकडून व्यावसायिक परवानगी घेणं तसेच सर्व ऑपरेटिंग नियमांचे काटेकोर पालन करणं आवश्यक आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या लोकांमधील संपर्क सुलभ होईल, तसेच, व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळणार मिळेल आणि द्विपक्षीय संबंध हळूहळू सामान्य होतील.

इंडिगो 26 ऑक्टोबरपासून उड्डाणं सुरू करणार : इंडिगोनं सांगितलं आहे की, अलीकडील राजकीय पुढाकारानंतर विमान कंपनीनं चीनसाठी आपली सेवा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. 26 ऑक्टोबर 2025 पासून कोलकाता आणि ग्वांगझू (CAN) दरम्यान दररोज नॉन-स्टॉप उड्डाणं सुरू होतील.

एअरलाइननं असंही सांगितलं आहे की, लवकरच दिल्ली आणि ग्वांगझू दरम्यान थेट उड्डाणं देखील सुरू केली जातील. या उड्डाणांसाठी Airbus A320neo विमानांचा वापर केला जाईल. या उड्डाणांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, धोरणात्मक भागीदारी आणि नवीन पर्यटनाच्या संधी पुन्हा स्थापित होतील.

चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भेटीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला : दरम्यान, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या नवी दिल्ली भेटीनंतर गेल्या महिन्यात थेट उड्डाणं पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. गेल्या वर्षीपासून दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारत आहेत. 2024 च्या अखेरीस डेपसांग आणि डेमचोकमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) सैन्य मागं घेतल्यामुळे आणि विश्वासार्ह पावलं उचलल्यामुळे संबंध अधिक स्थिर झाले आहेत.

यामध्ये उच्चस्तरीय राजनैतिक आणि लष्करी संवाद, ट्रॅक-2 वाटाघाटी तसेच काही व्यापार निर्बंध शिथिल करणं यांचा समावेश आहे. थेट उड्डाणं पुन्हा सुरू करणं हे भारत आणि चीनमधील देवाणघेवाण सामान्य करण्याच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल आहे. यामुळे व्यापार, प्रवास आणि लोकांमधील संपर्क अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल.

