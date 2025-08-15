ETV Bharat / bharat

Independence Day 2025 Live Update : पंतप्रधान मोदींनी केलं ध्वजारोहण म्हणाले, 'हा नवा भारत, अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना घाबरत नाही' - INDEPENDENCE DAY 2025 LIVE UPDATE

आज देशभरात भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन ध्वजारोहण केलं. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानवर चांगलाच हल्लाबोल केला.

Independence Day 2025 live Update
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
नवी दिल्ली : देशभरात आज 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाचा मोठा जल्लोष सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सलग 12 व्या वर्षी लाल किल्ल्यावरुन ध्वजारोहण केलं. ध्वजारोहण केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशवासियांना संबोधित करत आहेत. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, "भारतीय नद्यांचं पाणी पाकिस्तानला देण्यात येत होतं. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसत होता. मात्र भारतीय नद्यांचं पाणी आता शत्रू राष्ट्राला देण्यात येणार नाही. हा नवा भारत आहे, अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना गाबरत नाही," असं त्यांनी यावेळी ठणकावलं. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही, असा हल्लाबोल त्यांनी यावेळी केला. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सोशल माध्यमावर केलेल्या पोस्टमधून देशबांधवांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. दुसरीकडं महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतही स्वातंत्र्य दिनाचा मोठा जल्लोष पाहायला मिळत आहे. मुंबईतील मंत्रालय, महापालिका इमारतीसह छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनन्स इमारतीलाही तिरंगा रंगानं सजावण्यात आलं आहे.

ऑपरेशन सिंदूरनं पाकिस्तानची झोप उडाली : पहलगाम इथं झालेल्या हल्ल्याचा बदला भारतीय सैन्य दलानं ऑपरेशन सिंदूर राबवून घेतला. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शौर्य गाजवणाऱ्या जवानांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन्मान केला. यावेळी लाल किल्ल्यावरुन बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शौर्य गाजवणाऱ्या वीरांचं कौतुक करण्याची संधी मला मिळाली. शत्रूला त्यांच्या कल्पनेपेक्षा शिक्षा करण्याचं काम आपल्या जवानांनी केलं. धर्म विचारुन पहलगाममध्ये आमच्या नागरिकांना मारलं. पत्नीसमोर पतीला मारलं, मुलांसमोर त्यांच्या वडिलांना मारलं. या हल्ल्यानं संपूर्ण देशात आक्रोश होता. या हल्ल्यानं जगाला हादरा बसला. मात्र ऑपरेशन सिंदूर हे पहलगाम हल्ल्याच्या आक्रोशाचं उत्तर होतं. आपण आपल्या सैन्य दलांना 22 एप्रिलनंतर कारवाईसाठी पूर्ण सूट दिली. रणनीती काळ, वेळ त्यांनी ठरवावी, लक्ष्यही त्यांनी ठरवावं, अशी खुली सूट त्यांना देण्यात आली. त्यानंतर आपल्या सैन्य दलांनी जी कामगिरी केली, तिला तोड नाही. आपल्या जवानांनी दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्यामुळे पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. पाकिस्तानात झालेला विध्वंस खूप मोठा आहे."

अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना घाबरत नाही : पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी अण्वस्त्रांच्या धमक्या दिल्यानं मोठी चर्चा रंगली होती. यावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मोठा हल्लाबोल केला. हा नवा भारत आहे, अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना आता आम्ही घाबरत नाही. दहशतवाद करणारे आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्यांना आता एकच मानलं जाईल. सैन्य दलांच्या जवानांना त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची खुली सूट असेल. अण्वस्त्रांचं ब्लॅकमेलींग आजवर खूप सहन केलं. आता मात्र अजिबात सहन करणार नाही, असा इशाराच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दिल्या शुभेच्छा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्वातंत्र्य दिनाच्या देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या. सोशल माध्यमावर पोस्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या. यात त्यांनी "आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा शुभ प्रसंग सर्व देशवासीयांच्या जीवनात नवीन उत्साह आणि नवीन जोश घेऊन येवो. त्यामुळे विकसित भारताच्या निर्मितीला नवी गती मिळेल, अशी माझी इच्छा आहे. जय हिंद!" अशा शुभेच्छा पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदींचं सलग 12 व्या वर्षी ध्वजारोहण : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 12 व्या वर्षी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केलं आहे. यापूर्वी हा रेकॉर्ड केवळ पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावावर आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सलग 15 वेळा लाल किल्ल्यावरुन ध्वजारोहण केलं आहे आणि काही कालखंडानंतर पुन्हा दोन वर्ष त्यांनी लाल किल्ल्यावरुन ध्वजारोहण केलं आहे. त्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नावावर सर्वाधिक 17 वेळा लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केल्याचा रेकॉर्ड आहे. विशेष म्हणजे अस्थिरतेच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकारणात आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बांधला भगवा फेटा : लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येकवेळी नवीन रंगाचा आणि विशेष संदेश देणारा फेटा बांधला आहे. या फेट्याच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना एक वेगळा संदेश दिला आहे. आजदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विशेष फेटा बांधून देशवासियांना वेगळा संदेश देणार याची चर्चा होती. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शौर्याचं प्रतिक असलेल्या भगवा रंगाचा फेटा बांधला आहे.

