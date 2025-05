ETV Bharat / bharat

"भाजपा मॉडेलमध्ये पैसे निवडक लोकांच्या हातात, तर काँग्रेसमध्ये...", राहुल गांधींचा जोरदार निशाणा - RAHUL GANDHI

राहुल गांधी ( Source - X / @INC )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 20, 2025 at 7:19 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 7:31 PM IST 2 Min Read

बंगळुरू : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अशा मॉडेलवर चालते की, ज्यामध्ये काही निवडक श्रीमंत लोकांना सर्व पैसे आणि संसाधनं मिळतात, तर काँग्रेस मॉडेल गरिबांच्या बँक खात्यात आणि खिशात पैसे टाकतंय, असं म्हणत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपावर टीका केली आहे. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारला मंगळवारी दोन वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राहुल गांधी बोलत होते. यावेळी, "काँग्रेस पक्षाच्या सरकारनं दोन वर्षे पूर्ण केली आहेत. निवडणुकीदरम्यान आम्ही तुम्हाला आश्वासनं दिली होती. आम्ही पाच आश्वासनं दिली होती. मात्र, भाजपाच्या लोकांनी सांगितलं की, काँग्रेस पक्ष ते पूर्ण करू शकणार नाही. पंतप्रधान म्हणाले होते की, हे पूर्ण केलं जाणार नाही," असं राहुल गांधी म्हणाले. तुमचे पैसे तुमच्या खिशात परत यावेत : राज्यात काँग्रेस सरकारनं राबवलेल्या पाच गॅरंटी योजनांची माहिती देताना राहुल गांधी म्हणाले, "आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही कर्नाटकातील गरिबांच्या बँक खात्यात पैसे टाकू. आज हजारो कोटी रुपये थेट तुमच्या बँक खात्यात टाकले जात आहेत. हे पैसे तुम्ही तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, तुमच्या आरोग्यासाठी वापरू शकता. आम्हाला हेच हवं होतं की तुमचे पैसे तुमच्या खिशात परत यावेत." भाजपावर थेट निशाणा : या कार्यक्रमादरम्यान राहुल गांधींनी भाजपावर थेट निशाणा साधला. ते म्हणाले, " भाजपा भारतातील सर्व पैसा काही निवडक लोकांना देऊ इच्छिते, परंतु आम्हाला तो पैसा थेट गरीब, मागास, दलित, आदिवासींच्या खिशात जावा असं वाटतं. जेव्हा आपण तुमच्या खिशात पैसे पाठवतो. तेव्हा तो पैसा बाजारात जातो आणि त्यामुळं उत्पादन वाढतं आणि पैसा खेड्यांमध्ये जातो, कारण तुम्ही हा पैसा तुमच्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये खर्च करता आणि कर्नाटकच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा होतो. तर भाजपा मॉडेलमध्ये सर्व पैसे दोन-तीन अब्जाधीशांना दिले जातात. हे अब्जाधीश गावांमध्ये किंवा शहरात पैसे खर्च करत नाहीत, तर लंडन, न्यू यॉर्क आणि इतर ठिकाणी मालमत्ता खरेदी करतात."

