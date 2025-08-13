ETV Bharat / bharat

तेलंगाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडला आहे. हैदराबाद महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना दोन दिवसांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे.

Hyderabad rain
हैदराबादमध्ये मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचलं (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

August 13, 2025

हैदराबाद : हवामान खात्याने तेलंगाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये 13 आणि 14 ऑगस्ट रोजी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. यानुसार, राज्य सरकारनं ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका (GHMC) क्षेत्रातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना या दोन दिवसांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. संबंधित आदेशाचं पालन करण्यासाठी हैदराबादमधील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी तसंच शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रादेशिक संयुक्त संचालकांना आवश्यक सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत.

पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत : गेल्या काही दिवसांत तेलंगाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडला आहे. या काळात वारंगल आणि नलगोंडा जिल्ह्यांवर विशेष परिणाम झाला. सखल भागात पाणी साचल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. सोमवारी रात्रीपासून ते मंगळवारी सकाळपर्यंत अनेक जिल्ह्यांमध्ये १० सेमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्ट्या : मुसळधार पावसाच्या अंदाजामुळे, तेलंगाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शालेय शिक्षण संचालकांनी यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत. राज्यातील जनगाव, हनुमाकोंडा, वारंगल, महाबुबाबाद आणि यदाद्री भुवनगिरी जिल्ह्यांमध्ये बुधवार आणि गुरुवारी सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तसंच, ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका हद्दीतील शाळांसाठी बुधवार आणि गुरुवार या दिवशी अर्धा दिवस शाळा सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, मुलांना दुपारपर्यंत घरी पाठवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.

आयटी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश : आयटी विभागाचे विशेष मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी आज बुधवारी (13 ऑगस्ट) आयटी कर्मचाऱ्यांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचा आदेश जारी केला. मुसळधार पावसामुळे शहरातील रस्ते पाण्याखाली जातील आणि वाहतुकीची समस्या निर्माण होईल या भीतीनं सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

पाच जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी : हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, आज काही भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे 5 जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आज यादाद्री भुवनगिरी, महाबूबाबाद, हनुमाकोंडा, जंगम आणि वारंगल जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पेद्दापल्ली, करीमनगर, भूपालपल्ली, सिद्दीपेट, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, मेडचल, रंगारेड्डी आणि हैदराबाद जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आदिलाबाद, आसिफाबाद, सिरसिल्ला, जगतियाल आणि मंचेरियाल जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

