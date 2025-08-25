ETV Bharat / bharat

आयआयटी कानपूरमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपरचं काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील तरुणाची आत्महत्या - SUICIDE

मूळचा महाराष्ट्रातील नितीन चौधरी त्याच्या जोडीदारासोबत फ्लॅटमध्ये राहत होता, पोलिसांनी खोलीत सापडलेली डायरी जप्त केली.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 9:17 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 10:42 PM IST

1 Min Read

कानपूर - सोमवारी कल्याणपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका आयआयटी सॉफ्टवेअर डेव्हलपरने त्याच्या फ्लॅटमध्ये आत्महत्या केली. याची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले. पोलिसांना घटनास्थळी एका डायरीत लिहिलेली एक सुसाईड नोट सापडली. पोलिसांनी सुसाईड नोट ताब्यात घेतली आहे आणि ती तपासासाठी पाठवली आहे. यासोबतच, कुटुंबीयांना माहिती दिल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे.

कल्याणपूर एसीपी रणजित कुमार यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रातील जळगावच्या कोठडी येथील नितीन चौधरी यांचा २५ वर्षीय मुलगा दीपक चौधरी आयआयटीमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होता. तो जयपूर येथील त्याचा दुसरा मित्र अमन गुप्ता याच्यासोबत कल्याणपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील गोवा गार्डनमधील एका खासगी अपार्टमेंटमध्ये राहात होता. अमनने सांगितलं की तो आणि दीपक एका प्रोजेक्टवर काम करत होते. रविवारी रात्री जेवण केल्यानंतर दोघेही आपापल्या खोल्यांमध्ये गेले आणि झोपले. सोमवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास तो दीपकला उठवण्यासाठी त्याच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी पोहोचला तेव्हा त्याला त्याचा मृतावस्थेत दिसला. त्यानंतर त्याने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचली आणि घटनास्थळाची पाहणी केली. तसंच, फ्लॅटमधील लोकांशी बोलून प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.

रणजित कुमार पुढे म्हणाले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने पोलिसांनी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले. पोलिसांनी माहिती गोळा केली आहे. मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांना एक सुसाईड नोट सापडली आहे, जी तपासासाठीही पाठवण्यात आली आहे. कुटुंबाला माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात आहे. कुटुंबाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलीस पुढील कायदेशीर कारवाई करतील. आयआयटी कानपूरचे मीडिया प्रभारी गिरीश पंत म्हणतात की नितीनचा आयआयटी कानपूरशी कोणताही संबंध नव्हता. तो एका खासगी कंपनीमार्फत आयआयटी कानपूरमध्ये काम करत होता.

हेही वाचा...

  1. 50 हजार रुपये घेतलं कर्ज: 15 लाख व्याज भरुनही सावकाराला हवे होते आणखी पैसे; छळाला कंटाळून महिलेची आत्महत्या
  2. राहाता येथे बापासह चार चिमुकल्या मुलांचे मृतदेह आढळले विहिरीत, घटनेनं नगर जिल्हा हादरला
  3. गोरेगावच्या ओबेरॉय स्क्वेअरमधील आत्महत्यांचं सत्र थांबेना, वर्षभरात पाचव्या आत्महत्येची नोंद

कानपूर - सोमवारी कल्याणपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका आयआयटी सॉफ्टवेअर डेव्हलपरने त्याच्या फ्लॅटमध्ये आत्महत्या केली. याची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले. पोलिसांना घटनास्थळी एका डायरीत लिहिलेली एक सुसाईड नोट सापडली. पोलिसांनी सुसाईड नोट ताब्यात घेतली आहे आणि ती तपासासाठी पाठवली आहे. यासोबतच, कुटुंबीयांना माहिती दिल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे.

कल्याणपूर एसीपी रणजित कुमार यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रातील जळगावच्या कोठडी येथील नितीन चौधरी यांचा २५ वर्षीय मुलगा दीपक चौधरी आयआयटीमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होता. तो जयपूर येथील त्याचा दुसरा मित्र अमन गुप्ता याच्यासोबत कल्याणपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील गोवा गार्डनमधील एका खासगी अपार्टमेंटमध्ये राहात होता. अमनने सांगितलं की तो आणि दीपक एका प्रोजेक्टवर काम करत होते. रविवारी रात्री जेवण केल्यानंतर दोघेही आपापल्या खोल्यांमध्ये गेले आणि झोपले. सोमवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास तो दीपकला उठवण्यासाठी त्याच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी पोहोचला तेव्हा त्याला त्याचा मृतावस्थेत दिसला. त्यानंतर त्याने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचली आणि घटनास्थळाची पाहणी केली. तसंच, फ्लॅटमधील लोकांशी बोलून प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.

रणजित कुमार पुढे म्हणाले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने पोलिसांनी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले. पोलिसांनी माहिती गोळा केली आहे. मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांना एक सुसाईड नोट सापडली आहे, जी तपासासाठीही पाठवण्यात आली आहे. कुटुंबाला माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात आहे. कुटुंबाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलीस पुढील कायदेशीर कारवाई करतील. आयआयटी कानपूरचे मीडिया प्रभारी गिरीश पंत म्हणतात की नितीनचा आयआयटी कानपूरशी कोणताही संबंध नव्हता. तो एका खासगी कंपनीमार्फत आयआयटी कानपूरमध्ये काम करत होता.

हेही वाचा...

  1. 50 हजार रुपये घेतलं कर्ज: 15 लाख व्याज भरुनही सावकाराला हवे होते आणखी पैसे; छळाला कंटाळून महिलेची आत्महत्या
  2. राहाता येथे बापासह चार चिमुकल्या मुलांचे मृतदेह आढळले विहिरीत, घटनेनं नगर जिल्हा हादरला
  3. गोरेगावच्या ओबेरॉय स्क्वेअरमधील आत्महत्यांचं सत्र थांबेना, वर्षभरात पाचव्या आत्महत्येची नोंद
Last Updated : August 25, 2025 at 10:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SOFTWARE DEVELOPERतरुणाची आत्महत्यानितीन चौधरीसॉफ्टवेअर डेव्हलपरSUICIDE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.