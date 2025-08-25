कानपूर - सोमवारी कल्याणपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका आयआयटी सॉफ्टवेअर डेव्हलपरने त्याच्या फ्लॅटमध्ये आत्महत्या केली. याची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले. पोलिसांना घटनास्थळी एका डायरीत लिहिलेली एक सुसाईड नोट सापडली. पोलिसांनी सुसाईड नोट ताब्यात घेतली आहे आणि ती तपासासाठी पाठवली आहे. यासोबतच, कुटुंबीयांना माहिती दिल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे.
कल्याणपूर एसीपी रणजित कुमार यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रातील जळगावच्या कोठडी येथील नितीन चौधरी यांचा २५ वर्षीय मुलगा दीपक चौधरी आयआयटीमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपर होता. तो जयपूर येथील त्याचा दुसरा मित्र अमन गुप्ता याच्यासोबत कल्याणपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील गोवा गार्डनमधील एका खासगी अपार्टमेंटमध्ये राहात होता. अमनने सांगितलं की तो आणि दीपक एका प्रोजेक्टवर काम करत होते. रविवारी रात्री जेवण केल्यानंतर दोघेही आपापल्या खोल्यांमध्ये गेले आणि झोपले. सोमवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास तो दीपकला उठवण्यासाठी त्याच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी पोहोचला तेव्हा त्याला त्याचा मृतावस्थेत दिसला. त्यानंतर त्याने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचली आणि घटनास्थळाची पाहणी केली. तसंच, फ्लॅटमधील लोकांशी बोलून प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
रणजित कुमार पुढे म्हणाले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने पोलिसांनी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले. पोलिसांनी माहिती गोळा केली आहे. मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांना एक सुसाईड नोट सापडली आहे, जी तपासासाठीही पाठवण्यात आली आहे. कुटुंबाला माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात आहे. कुटुंबाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलीस पुढील कायदेशीर कारवाई करतील. आयआयटी कानपूरचे मीडिया प्रभारी गिरीश पंत म्हणतात की नितीनचा आयआयटी कानपूरशी कोणताही संबंध नव्हता. तो एका खासगी कंपनीमार्फत आयआयटी कानपूरमध्ये काम करत होता.
