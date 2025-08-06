नवी दिल्ली: माजी केंद्रीय मंत्री आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज यांची आज सहावी पुण्यतिथी आहे. यानिमित्ताने सकाळपासूनच सुषमा स्वराज यांच्या चाहत्यांसह बडे नेते त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करीत आहेत. सुषमा स्वराज यांच्या आठवणीनं त्यांची मुलगी आणि लोकसभा खासदार बान्सुरी स्वराज यांनी एक्सवर एक भावनिक संदेश लिहिला. त्या लिहितात, "सहा वर्षे झाली आई... पण आजही माझे डोळे तुला शोधतात, गर्दीत, संसदेच्या चित्रांमध्ये, प्रत्येक वळणावर... जिथे तू असायचीस, आज तू असतीस तर मला मिठीत घेतले असतेस. सहा वर्षे झाली आई... पण माझ्या प्रत्येक कामगिरीनंतर माझे हृदय पहिल्यांदा तुझ्याच डोळ्यांचा शोध घेते, कारण तुझ्या डोळ्यांतून मिळालेली प्रशंसा हा माझा सर्वात मोठा विजय होता," असंही बान्सुरी स्वराज म्हणाल्यात.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी केले स्मरण : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी एक्सवर लिहिले की, सौम्यता, साधेपणा आणि स्त्री शक्तीचे प्रतीक, वक्त्या, माजी परराष्ट्र मंत्री आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री 'पद्मविभूषण' सुषमा स्वराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र श्रद्धांजली. आदरणीय सुषमा स्वराज यांचे जीवन जनहित आणि देशसेवेसाठी समर्पित होते. परराष्ट्र मंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडताना त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला सर्वसामान्यांशी जोडण्याचे अभूतपूर्व काम केले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जनतेच्या समस्यांकडे लक्ष दिले आणि त्या सोडवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. सार्वजनिक सेवेसाठी समर्पित कार्यशैलीने मार्गदर्शन करून दिल्लीचे भाजपा सरकारदेखील जनहितासाठी वचनबद्धतेने काम करीत आहे. सुषमादीदींचे योगदान भारतीय राजकारण आणि समाजात नेहमीच अविस्मरणीय राहणार असल्याचंही रेखा गुप्ता म्हणाल्यात. भाजपा खासदार बान्सुरी स्वराज यांनी त्यांच्या आई आणि माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पुष्पांजली वाहिली. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, खासदार योगेंद्र चंडोलिया आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांनीही श्रद्धांजली वाहिली.
छह बरस हो गए माँ…— Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) August 5, 2025
पर आज भी अनायास ही आँखें आपको ढूँढ लेती हैं, भीड़ में, संसद की तस्वीरों में, हर उस मोड़ पर जहाँ आप होतीं तो मुझे थाम लेतीं।
छह बरस हो गए माँ…
पर हर उपलब्धि पर दिल सबसे पहले आपकी आँखें तलाशता है, क्योंकि आपकी नज़र से मिली शाबाशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत होती थी।… pic.twitter.com/CDHbOq01nr
सुषमा स्वराज यांचा राजकीय प्रवास : 1996 मध्ये सुषमा स्वराज पहिल्यांदाच दक्षिण दिल्लीच्या जागेवरून संसदेत पोहोचल्या. परराष्ट्र मंत्रिपदाच्या प्रवासात सुषमा स्वराज यांनी अनेक आव्हानांवर मात केली. त्यांचं हिंदी आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व होतं. विरोधी पक्षात असतानाही सुषमा स्वराज यांनी आपल्या धारदार भाषणांनी सरकारला अनेक वेळा धारेवर धरलं. मंत्रिपदाच्या काळातही त्यांनी विरोधी पक्षाच्या प्रत्येक हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. सुषमा स्वराज यांचे 6 ऑगस्ट 2019 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. सुषमा स्वराज यांनी चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी प्रथम जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत भाग घेतला. तसेच आणीबाणीला जोरदार विरोध केल्यानंतर त्या सक्रिय राजकारणात सामील झाल्या. सुषमा स्वराज या उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार मिळवणाऱ्या भारतीय संसदेच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला सदस्य होत्या.
तीन महिन्यांतच दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला : 12 ऑक्टोबर 1998 रोजी सुषमा स्वराज यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. परंतु हे पद त्यांनी तीन महिनेच उपभोगलं. 3 डिसेंबर 1998 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्या केंद्रीय राजकारणात सक्रिय झाल्या.
निवडणुकीत कपिल सिब्बल, अजय माकन यांसारख्या दिग्गजांचा पराभव : यापूर्वी 1996 आणि 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी सलग दोनदा दक्षिण दिल्ली लोकसभेच्या जागेवरून निवडणूक जिंकली होती. 1996 च्या निवडणुकीत सुषमा स्वराज यांनी काँग्रेसच्या कपिल सिब्बल यांचा 1 लाख 14 हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला, तर 1998 मध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या अजय माकन यांचा सुमारे 1 लाख 20 हजार मतांनी पराभव केला.
वयाच्या 25 व्या वर्षी कॅबिनेट मंत्री झाल्या : वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी कॅबिनेट मंत्री झालेल्या सुषमा स्वराज यांनी अनेक केंद्रीय मंत्रिपदे भूषवली. परंतु आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांनी नोव्हेंबर 2018 मध्येच जाहीर केले होते की, त्या 2019 ची लोकसभा निवडणुका लढवणार नाहीत.
मृत्यूच्या फक्त तीन तास आधी कलम 370 रद्द केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला : सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात सामान्य लोकांच्या समस्यांना थेट तोंड दिले होते, सक्रिय राजकारणापासून दूर असूनही ट्विटरवर त्या सतत सक्रिय राहिल्या आणि हा योगायोग म्हणता येईल की, त्यांच्या मृत्यूच्या फक्त तीन तास आधी त्यांनी काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानणारे ट्विट केले. त्यांनी ट्विटरवर लिहिले की, मी माझ्या आयुष्यात हा दिवस पाहण्याची वाट पाहत होते.
