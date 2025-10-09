आयपीएस अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येला लागलं नवं वळण; आयएएस अधिकारी असलेल्या पत्नीची बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार
आयएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार यांनी पतीच्या आत्महत्येनंतर हरियाणाचे डीजीपी शत्रुजीत सिंग कपूर आणि रोहतकचे एसपी नरेंद्र बिजर्निया यांच्याविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल केली आहे.
चंदीगड: हरियाणाचे एडीजीपी आणि आयपीएस अधिकारी वाय. पूरण कुमार यांच्या आत्महत्या प्रकरणाला एक नवीन वळण लागलं आहे. त्यांच्या पत्नी, आयएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार यांनी हरियाणाचे डीजीपी शत्रुजीत सिंग कपूर आणि रोहतकचे एसपी नरेंद्र बिजर्निया यांच्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.
आयएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार यांनी चंदीगड पोलिसांच्या सेक्टर ११ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत हरियाणाचे डीजीपी शत्रुजीत सिंग कपूर आणि रोहतकचे एसपी नरेंद्र बिजर्निया यांनी पतीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला आहे. पतीच्या आठ पानांच्या मृत्यूपूर्वीच्या चिठ्ठीचा त्यांनी उल्लेख केला. अमनीत पी. कुमार यांनी इतर अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप चिठ्ठीतून केला आहे. त्यांचा छळ, जातीय भेदभाव आणि त्यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे. आयपीसीच्या कलम १०८ आणि एससी/एसटी कायद्याअंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
जाणूनबुजून कट रचल्याचा आरोप- अमानित पी. कुमार यांनी पोलीस तक्रारीत म्हटलं, मुख्यमंत्र्यांसोबत जपान दौऱ्यावरून घरी परतल्यानंतर तिच्या पतीच्या कपाटातील लॅपटॉप बॅगमध्ये आठ पानांची मृत्यूपूर्वीची चिठ्ठी सापडली. पतीला जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आल्याचा आणि अनुसूचित जाती/जमाती समुदायाचा असल्यानं सार्वजनिकरित्या अपमानित करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.पतीच्या मृत्यूपूर्वी डीजीपी शत्रुजित सिंग कपूर यांच्या सांगण्यावरून, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजार्निया यांनी रोहतकमधील अर्बन इस्टेट पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्याविरोधात खोटा गुन्हा दाखल केला. हा एक जाणूनबुजून कट होता. एफआयआर नोंदवल्यानंतर, तिच्या पतीने डीजीपी शत्रुजित सिंग कपूर आणि रोहतक एसपी नरेंद्र बिजार्निया यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला. यामुळे तिच्या पतीला त्रास झाल्यानं त्यानं आत्महत्या केली.
सुरक्षा रक्षकाला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी- रोहतकच्या एका दारू व्यावसायिकानं वाय. पूरण कुमारचा बंदूकधारी सुरक्षारक्षक सुशील कुमारवर लाच मागण्यासाठी धमकी देण्याचा आणि त्रास देण्याचा आरोप केला आहे. त्या व्यावसायिकानं एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून सुशीलनं त्याच्याकडून दरमहा अडीच लाख रुपये लाच मागितल्याचा आरोप केला होता. त्या व्यावसायिकानं पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर वाय. पुरण कुमार यांच्या बंदूकधारी सुरक्षारक्षक सुशील याला अटक करण्यात आली. रोहतकचे एसपी नरेंद्र बिजार्निया म्हणाले, सुशील कुमारनं चौकशीदरम्यान वाय. पुरण कुमार यांच नाव घेतलं. सुशील गेल्या पाच वर्षांपासून पुरण कुमार यांच्यासोबत काम करत होता. ६ ऑक्टोबर रोजी अर्बन इस्टेट पोलीस ठाण्यात सुशीलविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं.
मृतदेहाचं आज करण्यात येणार शवविच्छेदन- वाय. पुरण कुमार यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन बुधवारी (८ ऑक्टोबर) झाले नाही. अमनित पी. कुमार बुधवारी चंदीगडला परतल्यानं त्यांचा जपान दौरा अर्धवट राहिला. पूरण कुमार यांची मोठी मुलगी अमेरिकेहून परतल्यानंतर मृतदेहाचं शवविच्छेदन केले जाणार आहे. हरियाणाचे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनीही अमानित पी. कुमार यांची भेट घेत सांत्वन केलं आहे.
