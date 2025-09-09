हैदराबादच्या सयामी जुळ्या बहिणी वीणा आणि वाणी यांचं चार्टर्ड अकाउंटन्ट होण्याचं ध्येय
हैदराबाद येथील सयामी जुळ्या बहिणी वीणा आणि वाणी चार्टर्ड अकाउंटन्ट होण्यासाठी (सीए) तयारी करत आहेत. उत्तम गुणांनी पदवी घेतल्यानंतर, या बहिणींनी सीए होण्याचा चंग बांधलाय.
हैदराबाद -येथील सुप्रसिद्ध सयामी जुळ्या बहिणी वीणा आणि वाणी आता देशातील सर्वात आव्हानात्मक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपैकी एक असलेल्या चार्टर्ड अकाउंटन्सी (सीए) साठी तयारी करत आहेत. उत्तम गुणांनी पदवी घेतल्यानंतर, या बहिणींनी सीए होण्याचा चंग बांधला आहे, त्यामुळे त्या आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करुन करिअर करतील.
ईनाडू-ईटीव्ही भारतशी बोलताना, या सयामी जुळ्या बहिणींनी त्यांच्या आकांक्षा बोलून दाखवल्या. “आम्ही सयामी जुळ्याच्या रूपात जन्माला आलो आणि आमच्या जन्मापासूनच आम्ही एकत्र आहोत. हैदराबादमधील शिशु विहारमध्ये आल्यानंतर, आम्हाला येथील मुलांसोबत शिकण्याचा आनंद मिळाला. आम्ही पदवी पूर्ण केल्याने आम्हाला आत्मविश्वास मिळाला. सरकारी आणि खासगी नोकऱ्या आमच्यासाठी व्यावहारिक नसल्यामुळे, आम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट बनू इच्छितो,” असं त्यांनी सांगितलं.
या दोघांनी त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे आभार मानले. विशेषतः, त्यांनी युनियन बँकेचे निवृत्त सहाय्यक महाव्यवस्थापक सुधाकर यांची आठवण काढली, ज्यांनी त्यांना त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमात महत्त्वाचे विषय शिकवले. “आम्ही त्यांच्या संयम आणि शिकवणीबद्दल नेहमीच ऋणी राहू. आमच्या जीवनशैलीनुसार विशेष काळजी घेऊन व्यवस्था केल्याबद्दल आम्ही राज्य सरकारचेही आभारी आहोत,” असं त्या म्हणाल्या.
शिस्तबद्ध दैनंदिन दिनचर्या - वीणा आणि वाणी त्यांनी तयार केलेलं नेहमीचं वेळापत्रक पाळतात. ज्यामध्ये शैक्षणिक तसंच आनंददायी कृतिशीलता, मनोरंजनाचं मिश्रण असतं. त्यांचा दिवस सकाळी ६ वाजता इंग्रजी आणि तेलुगु वर्तमानपत्र वाचनाने सुरू होतो. सकाळच्या कामानंतर, पालक आणि शिक्षक संध्याकाळपर्यंत शिकवणी घेतात. अभ्यासानंतर त्या बोर्ड गेम खेळतात. त्यामुळे त्यांचं मन आणि बुद्धी तल्लख होण्यास मदत होते. चित्रकलेसाठीही त्या वेळ देतात. त्या एकत्रितपणे रंग आणि थीम ठरवतात. जेवणानंतर, त्या बातम्यांचं चॅनेल पाहण्यात वेळ घालवतात. रात्री ९ वाजता ईटीव्ही न्यूज कधीही चुकवत नाहीत आणि रात्री १० वाजता झोपतात.
महान व्यक्तिमत्त्वांपासून मिळते प्रेरणा - या बहिणींना महान नेत्यांनी लिहून ठेवलेलं वाचण्यातून आणि ऐकण्यातून देखील प्रेरणा मिळते. त्यांना शिशु विहार येथील सफिया मॅडम यांचे मार्गदर्शन मिळाले होते. ज्यांनी त्यांना चरित्रे वाचण्यास प्रोत्साहित केलं. त्यांच्या सल्ल्यानुसार, त्यांनी महात्मा गांधी, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनाचा अभ्यास केला आणि प्रेरणा घेण्यासाठी अनेकदा त्यांची भाषणे ऐकली. चरित्रांसोबतच, त्यांना तेलुगु कादंबऱ्या आणि लघुकथा वाचनाची देखील आवड आहे. दररोज अर्धा तास इंग्रजी बोलण्याचा सराव या दोघी करतात.
वीणा आणि वाणीसाठी, सीए होण्याचा मार्ग आव्हानात्मक असू शकतो, परंतु त्यांची शिस्त, दृढनिश्चय आणि अढळ आत्मविश्वास त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांना प्रेरणा देत राहतो. त्यांची कहाणी केवळ धैर्याचीच नाही तर आशेची देखील आहे. झोकून देऊन काम केलं तर कोणतंही स्वप्न फार दूर नसतं हे त्यांच्याकडे पाहून कळतं.