अमेरिकेत पेट्रोल पंपावर काम करत असलेल्या हैदराबादच्या विद्यार्थ्याची गोळ्या घालून हत्या

अमेरिकेत पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या विद्यार्थ्याची हल्लेखोरानं गोळ्या झाडून हत्या केली. या विद्यार्थाचा मृतदेह आणण्याकरिता सरकारनं सहकार्य करण्याचं आवाहन माजी मंत्री हरीश राव यांनी केलं.

Hyderabad Student Shot Dead In US
संग्रहित- पोल चंद्रशेखर (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 9:01 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: हैदराबादमधील एलबी नगर येथील एका तरुणाची शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेत गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. पोल चंद्रशेखर असे मृत तरुणाचे आहे. त्यांनी २०२३ मध्ये बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) पूर्ण केले होते. ते उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले होते.

  • पोल चंद्रशेखर हे डॅलसमध्ये एका पेट्रोल पंपावर काम करत असताना त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. हल्लेखोर तिथे इंधन भरण्यासाठी आला होता. काम करून उच्च शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या चंद्रशेखर यांच्या हत्येनंतर त्यांचे कुटुंब आणि मित्र खूप दुःखी झाले आहेत.

हल्ल्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट- माजी मंत्री हरीश राव यांनी स्थानिक आमदार सुधीर रेड्डी यांच्यासह बीएन रेड्डी नगरमधील शोकाकुल कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. हरीश राव म्हणाले, पालकांचे दुःख पाहून अत्यंत दुःख झालं आहे. त्यांच्या मुलाकडं प्रचंड क्षमता होती. त्यानं यशाची उत्तुंग भरारी घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. पण, तो आता जगात राहिला नाही. चंद्रशेखर यांचा मृतदेह विदेशातून हैदराबाद येथे सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी तातडीनं पावले उचलण्याचं राव यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केले. डलासमधील स्थानिक अधिकारी गोळीबाराची चौकशी करत आहेत. अज्ञात हल्लेखोरानं कशामुळे गोळीबार केला, हे अद्याप समजू शकले नाही.

  • अत्यंत मेहनती आणि हुशार विद्यार्थी म्हणून चंद्रशेखर यांची त्यांच्या नातेवाईकात आणि मित्रपरिवारात ओळख होती. पण, त्यांच्या अकाली मृत्यूमुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये शिक्षण घेण्याच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेतील भारतीय दुतावासानं दिली प्रतिक्रिया- हैदराबादमधील अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या कठीण काळात चंद्रशेखर यांच्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाशी समन्वय साधत आहेत. ह्युस्टन येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासानं चंद्रशेखर यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी म्हटलं, आम्ही कुटुंबाच्या संपर्कात आहोत. शक्य तेवढी सर्व मदत करत आहोत. स्थानिक अधिकारी या घटनेची चौकशी करत असून आमचे त्यावर बारकाईनं लक्ष आहे.

