ETV Bharat / bharat

'सिंघम' रेड्याच्या वीर्यातून होते एक कोटीची कमाई, रेड्याची किंमत ३ कोटींच्यावर

आतापर्यंत 'स्पर्म डोनर' माणसांबद्दल ऐकलं असेल. विकी डोनर चित्रपटही पाहिला असेल. पण रेडाही स्पर्म डोनर असू शकतो. त्याला लाखोंचा भाव मिळतो, तुम्हाला माहिती आहे का?

MURRAH BREED SINGHAM BUFFALO
सिंघम रेडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 2:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिकर : जिल्ह्यातील बेरी गावात सुरू असलेला यंदाचा राज्यस्तरीय पशु मेळावा खास आहे. या मेळाव्यात मोठ्या संख्येनं उंट, घोडे आणि विविध जातींच्या गायी आणि म्हशी आहेत. परंतु मेळाव्यात चर्चेचा विषय आहे, तो म्हणजे 'सिंघम'. मुर्रा जातीची सिंघम रेडा केवळ त्याची चमकदार शरीरयष्टी आणि वजनामुळं आकर्षणाचं कारण बनला नाही तर, त्याची किंमत आणि अनुवंशिक महत्व सर्वांना आश्चर्यचकित करते.

सिंघमला हाताळतात पाच लोक : सिंघम या रेड्याचे मालक डॉ. मुकेश दुधवाल आहेत. "सिंघम रेडा हा फक्त 34 महिन्यांचा आहे. त्याच्यावर आतापर्यंत सुमारे 3 कोटी रुपयांची बोली लावण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप सिंघमला विकण्याचा त्यांचा हेतू नाही. सिंघम रेडा हाताळण्यासाठी एकावेळी पाच लोकांची आवश्यकता असते. त्यांची सुबक शरीरयष्टी आणि आकर्षक चेहरा ही त्याची खासियत आहे," अशी माहिती सिंघम रेड्याचे मालक डॉ. मुकेश दुधवाल यांनी दिली.

सिंघमच्या वीर्यातून एक कोटींची कमाई : सिंघम रेड्याची जात आणि वीर्य निर्मितीमध्ये खास आहे. सिंघमच्या वीर्याला देशभरात मागणी आहे. सिंघमच्या वीर्याचा एक थेंब 2,400 रुपये किमतीचा आहे. एकावेळी काढलेल्या 10 ते 14 मिली वीर्यापासून 700 ते 900 डोस तयार केले जातात. दरवर्षी यातून सुमारे एक कोटींपेक्षा जास्त किंमतीचं वीर्य विकलं जातं, अशी माहिती सिंघमचे मालक डॉ. मुकेश दुधवाल यांनी दिली.

'ही' आहे मुर्रा जातीची खासियत... : "सिंघम रेडा पुष्कर पशु मेळ्यात आकर्षणाचा केंद्र होता. तो 24 कोटी रुपये किंमत असलेल्या भीम रेड्याचा वारस आहे. त्याची आई देखील सुदृढ आणि मजबूत आहे. ती एकावेळी 24 लिटर दूध देते. हीच मुर्रा जातीची खासियत आहे. यामुळं सिंघमचं अनुवांशिक महत्त्व वाढतं. आरोग्य राखण्यासाठी सिंघमला विशेष आहार दिला जातो. यामध्ये विशेष गवार आणि बिनोला खाद्य समाविष्ट आहे. या अनुवांशिक पार्श्वभूमीमुळं सिंघमची किंमत आणखी वाढते. मुर्रा जातीच्या रेड्यांची किंमत त्यांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. ती 50 हजार ते 20 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.

3 सप्टेंबरपर्यंतचा मेळा : 8 सप्टेंबरला सुरू झालेला बेरी पशु मेळा 13 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. राज्यभरातून पशुपालक आणि व्यापारी पशु मेळ्याला भेट देण्यासाठी आले आहेत. जयपूर, नागौर, जोधपूर, बिकानेर, अलवर आणि झुंझुनू इथले शेतकरी आणि नागरिकांनी प्राणी खरेदी-विक्री करण्यासाठी उपस्थिती लावली आहे. परंतु सिंघमची लोकप्रियता इतर प्राण्यांपेक्षा जास्त आहे. मेळ्यात या रेड्याला पाहण्यासाठी गर्दी होत आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

CATTLE FAIR IN BERI OF SIKARसिंघम रेडास्पर्म डोनरMURRA BREED SINGHAMMURRAH BREED SINGHAM BUFFALO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.