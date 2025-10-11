भाजपा प्रदेशाध्यक्षाच्या भावाला बलात्कार प्रकरणात अटक: महिला आयोगानं मागवला अहवाल
हिमाचल प्रदेशातील भाजपा प्रदेशाध्यक्षाच्या भावानं तरुणीवर बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी सोलन पोलिसांनी बलात्कारी नराधमाला अटक केली आहे.
Published : October 11, 2025 at 2:56 PM IST
शिमला : भाजपा प्रदेशाध्यक्षांच्या भावानं 25 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी भाजपा प्रदेशाध्यक्षाच्या भावाला पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणाची दखल महिला आयोगानं घेतली असून या बलात्कार प्रकरणाचा तपास अहवाल महिला आयोगानं मागवला आहे. ही बलात्काराची घटना शिमला जवळील सोलन इथल्या परिसरात घडली आहे. त्यामुळे बलात्कार प्रकरणात अटक करण्यात आलेले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल यांचा भाऊ रामकुमार बिंदल याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. महिला आयोगानं सोलन पोलीस अधीक्षकांकडून अहवाल मागवला आहे. तसेच भाजपाला तपासावर प्रभाव टाकू नये, असा इशाराही दिला आहे.
सोलनमध्ये सिरमौर येथील २५ वर्षीय मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही बाब लक्षात येताच एसपी सोलन यांच्याशी फोनवरून बोलून संपूर्ण अहवाल मागितला. पीडितेला न्याय मिळाला पाहिजे आणि तपास योग्यरित्या झाला पाहिजे आणि सत्य बाहेर आले पाहिजे. या प्रकरणाची योग्य चौकशी केली जाईल. - विद्या नेगी, अध्यक्षा राज्य महिला आयोग
भाजपा प्रदेशाध्यक्षांच्या भावाला बलात्कार प्रकरणात अटक : सोलन पोलिसांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल यांचा भाऊ रामकुमार बिंदल याला बलात्कार प्रकरणात अटक केली आहे. सिरमौर जिल्ह्यातील एका 25 वर्षीय तरुणीनं रामकुमार याच्यावर बलात्काराचा आरोप केला आहे. पीडितेनं सोलन पोलिसांकडं तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे सोलन पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. पोलिसांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षाच्या भावाला अटक केली आहे.
महिला आयोगानं मागवला अहवाल : हिमाचल प्रदेश महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विद्या नेगी यांनी सोलनच्या पोलीस अधीक्षकांकडून बलात्कार प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे. महिला आयोगानं पोलिसांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगानं पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचं आश्वासनही दिलं आहे. महिला आयोगानं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल आणि माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांना तपासावर प्रभाव टाकू नये, असा इशारा दिला आहे. विद्या नेगी यांनी सांगितलं की, "महिलेवरील बलात्कार प्रकरणातील आरोपी रामकुमार बिंदल याला अटक करण्यात आली आहे. रामकुमार बिंदल हा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल यांचा भाऊ आहे. त्याचा संघटनेशी संबंध आहे असून तो प्रभावशाली व्यक्ती आहे. भाजपा "मुलगी शिकवा, मुलगी वाचवा" अशी घोषणा देते. राजीव बिंदल आणि जयराम ठाकूर यांनी त्यांची घोषणा बरोबर असल्याचं सिद्ध करावी आणि तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करु नये, जेणेकरून तपास योग्यरित्या होईल आणि पीडितेला न्याय मिळेल."
