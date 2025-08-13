ETV Bharat / bharat

खाटूश्याम दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला: पिकअप - कंटेनरची भीषण टक्कर, 10 भाविक ठार, 20 जखमी - PICKUP CONTAINER COLLIDE IN DAUSA

राजस्थानातील खाटूश्याम दर्शन घेऊन परतणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील भाविकांवर काळानं घाला घातला. पिकअप आणि कंटेनरचा भीषण अपघात होऊन तब्बल 10 भाविकांचा मृत्यू झाला.

Pickup Container Collide In Dausa
भाविकांना रुग्णालयात दाखल करताना पोलीस अधिकारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 7:32 AM IST

1 Min Read

जयपूर : खाटूश्याम दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांवर काळानं घाला घातला. पिकअप आणि कंटेनरची जोरदार टक्कर होऊन तब्बल 10 भाविकांचा मृत्यू झाला तर 20 भाविक जखमी झाले आहेत. हा भीषण अपघात दौसा जिल्ह्यातील मनोहरपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील सैंथल पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील बापीजवळ घडला. या अपघातात ठार झालेल्या 10 भाविकांमध्ये 7 मुलं आणि 3 महिलांचा समावेश आहे. तर जखमींमधील 8 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सागर राणा यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

खाटूश्याम दर्शनावरुन परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला : दौसा जिल्ह्यातील मनोहरपूर राष्ट्रीय महामार्गावर पिकअप आणि कंटेनरची भीषण धडक झाली. या अपघातात 7 मुलं आणि 3 महिलांसह 10 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 20 भाविक जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच सैंथल पोलीस ठाण्याचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं बचावकार्य केलं. तर प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातात ठार झालेल्या भाविकांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. गंभीर जखमींना उपचारासाठी जयपूर इथल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी देवेंद्र कुमार यांनी वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

उत्तर प्रदेशातील होते भाविक : पिकअप व्हॅनमधील भाविक उत्तर प्रदेशातील एटाह इथले रहिवासी होते. खाटूश्याम दर्शनासाठी हे सगळे भाविक गेले होते. दर्शन करुन घरी परतताना हा अपघात घडला. या अपघातात 10 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 20 जण जखमी आहेत. जखमींपैकी 8 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती यावेळी सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. मुलीला परीक्षा केंद्रात सोडलं, परतत असताना ट्रकनं चिरडलं, परीक्षा केंद्राबाहेरच वडिलांनी सोडला जीव
  2. पुणे : देवदर्शनाला जाणाऱ्या महिलांवर काळाचा घाला, कुंडेश्वरला जाणारी गाडी दरीत कोसळली, दहा जणींचा मृत्यू
  3. इथं ओशाळली माणुसकी: अपघातात पत्नीचा झाला मृत्यू, मदत न मिळाल्यानं पतीनं मृतदेह नेला दुचाकीला बांधून

जयपूर : खाटूश्याम दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांवर काळानं घाला घातला. पिकअप आणि कंटेनरची जोरदार टक्कर होऊन तब्बल 10 भाविकांचा मृत्यू झाला तर 20 भाविक जखमी झाले आहेत. हा भीषण अपघात दौसा जिल्ह्यातील मनोहरपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील सैंथल पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील बापीजवळ घडला. या अपघातात ठार झालेल्या 10 भाविकांमध्ये 7 मुलं आणि 3 महिलांचा समावेश आहे. तर जखमींमधील 8 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सागर राणा यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

खाटूश्याम दर्शनावरुन परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला : दौसा जिल्ह्यातील मनोहरपूर राष्ट्रीय महामार्गावर पिकअप आणि कंटेनरची भीषण धडक झाली. या अपघातात 7 मुलं आणि 3 महिलांसह 10 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 20 भाविक जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच सैंथल पोलीस ठाण्याचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं बचावकार्य केलं. तर प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातात ठार झालेल्या भाविकांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. गंभीर जखमींना उपचारासाठी जयपूर इथल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी देवेंद्र कुमार यांनी वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

उत्तर प्रदेशातील होते भाविक : पिकअप व्हॅनमधील भाविक उत्तर प्रदेशातील एटाह इथले रहिवासी होते. खाटूश्याम दर्शनासाठी हे सगळे भाविक गेले होते. दर्शन करुन घरी परतताना हा अपघात घडला. या अपघातात 10 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 20 जण जखमी आहेत. जखमींपैकी 8 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती यावेळी सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. मुलीला परीक्षा केंद्रात सोडलं, परतत असताना ट्रकनं चिरडलं, परीक्षा केंद्राबाहेरच वडिलांनी सोडला जीव
  2. पुणे : देवदर्शनाला जाणाऱ्या महिलांवर काळाचा घाला, कुंडेश्वरला जाणारी गाडी दरीत कोसळली, दहा जणींचा मृत्यू
  3. इथं ओशाळली माणुसकी: अपघातात पत्नीचा झाला मृत्यू, मदत न मिळाल्यानं पतीनं मृतदेह नेला दुचाकीला बांधून

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVOTEES DEAD IN DAUSAPICKUP CONTAINER COLLIDEभाविकांवर काळाचा घालाखाटूश्याम दर्शनPICKUP CONTAINER COLLIDE IN DAUSA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.