जयपूर : खाटूश्याम दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांवर काळानं घाला घातला. पिकअप आणि कंटेनरची जोरदार टक्कर होऊन तब्बल 10 भाविकांचा मृत्यू झाला तर 20 भाविक जखमी झाले आहेत. हा भीषण अपघात दौसा जिल्ह्यातील मनोहरपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील सैंथल पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील बापीजवळ घडला. या अपघातात ठार झालेल्या 10 भाविकांमध्ये 7 मुलं आणि 3 महिलांचा समावेश आहे. तर जखमींमधील 8 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सागर राणा यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.
#WATCH | Rajasthan | SP Sagar Rana says, " an information was received about devotees coming from khatu shyam temple who met with an accident and till now, 10 casualties have occurred. nearly 7-8 people have been referred to sms hospital in jaipur..." pic.twitter.com/v747iulPjK— ANI (@ANI) August 13, 2025
खाटूश्याम दर्शनावरुन परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला : दौसा जिल्ह्यातील मनोहरपूर राष्ट्रीय महामार्गावर पिकअप आणि कंटेनरची भीषण धडक झाली. या अपघातात 7 मुलं आणि 3 महिलांसह 10 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 20 भाविक जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच सैंथल पोलीस ठाण्याचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं बचावकार्य केलं. तर प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातात ठार झालेल्या भाविकांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. गंभीर जखमींना उपचारासाठी जयपूर इथल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी देवेंद्र कुमार यांनी वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
#WATCH | Rajasthan | Dausa District Collector Devendra Kumar says, " according to initial reports, 10 people have died in an accident near bapi. 9 people have been referred for treatment and 3 are being treated in the district hospital... the accident occurred between a passenger… pic.twitter.com/TAiXgdxIbx— ANI (@ANI) August 13, 2025
उत्तर प्रदेशातील होते भाविक : पिकअप व्हॅनमधील भाविक उत्तर प्रदेशातील एटाह इथले रहिवासी होते. खाटूश्याम दर्शनासाठी हे सगळे भाविक गेले होते. दर्शन करुन घरी परतताना हा अपघात घडला. या अपघातात 10 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 20 जण जखमी आहेत. जखमींपैकी 8 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती यावेळी सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचा :
- मुलीला परीक्षा केंद्रात सोडलं, परतत असताना ट्रकनं चिरडलं, परीक्षा केंद्राबाहेरच वडिलांनी सोडला जीव
- पुणे : देवदर्शनाला जाणाऱ्या महिलांवर काळाचा घाला, कुंडेश्वरला जाणारी गाडी दरीत कोसळली, दहा जणींचा मृत्यू
- इथं ओशाळली माणुसकी: अपघातात पत्नीचा झाला मृत्यू, मदत न मिळाल्यानं पतीनं मृतदेह नेला दुचाकीला बांधून