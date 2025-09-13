कर्नाटक : गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत ट्रक घुसला, अपघातात 8 जणांचा मृत्यू, 25 जखमी
कर्नाटकातील हासन जिल्ह्यात गणेश विसर्जनादरम्यान एका ट्रकने भाविकांना चिरडलं. या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला तर 25 जण गंभीर जखमी झाले.
Published : September 13, 2025 at 8:06 AM IST
हासन : कर्नाटकातील हासन जिल्ह्यात शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) रात्री गणेश विसर्जनादरम्यान एक भीषण अपघात घडला. एका अनियंत्रित ट्रकनं गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या भाविकांना चिरडलं. या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला, तर 25 जण गंभीर जखमी झाले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी रात्री 8 ते 8:45 दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग-373 वर घडली. एका दुचाकीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात चालकाचा ट्रकवरील ताबा सुटला आणि तो गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत घुसला. अपघातात ट्रक चालकही जखमी झाला, त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. ट्रक हासनहून होलेनारसीपूरच्या दिशेनं जात होता.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : एसपी मोहम्मद सुजिथा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतांमध्ये 5 ग्रामस्थ आणि मोसाले होसाहल्ली सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे 3 विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये सर्व जण इंजिनीअरिंगचं शिक्षण घेत होते. अधिक माहितीप्रमाणे, मृतांमध्ये बहुतेक तरुण मुलं आहेत. अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून जखमींना त्वरित रुग्णालयात दाखल केलं. घटनेचा पुढील तपास सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात आहे
प्रत्यक्षदर्शींनी काय सांगितलं? : घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या माहितीनुसार, अर्कलगुडहून येणाऱ्या ट्रकनं आधी एका दुचाकीला धडक दिली, ज्यामुळे ट्रकचा ताबा सुटला आणि तो अनियंत्रित होऊन गणेश विसर्जन मिरवणुकीत घुसला. ट्रकने अनेक लोकांना चिरडलं. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, ट्रकखाली चिरडल्याने 4 जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
जखमींवर उपचार सुरू : अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या 25 जणांपैकी 18 जणांना हासन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एचआयएमएस) मध्ये दाखल करण्यात आलं आहे, तर उर्वरित 7 जणांवर विविध खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत.
मृतांच्या कुटुंबियांना 5 लाख : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या अपघाताबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आणि मृतांच्या कुटुंबियांना 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिलं की, “हासन येथे गणेश विसर्जनादरम्यान झालेल्या ट्रकच्या धडकेत अनेक लोकांचा मृत्यू आणि 20 हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाल्याची बातमी ऐकून खूप दुःख झालं. मृतांच्या आत्म्यांना शांती मिळो आणि जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावे अशी मी प्रार्थना करतो.”
तसेच, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं की, सरकार मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये भरपाई देईल. याशिवाय, या घटनेतील जखमींच्या उपचाराचा खर्चही सरकार उचलणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, "हा अतिशय दुःखद क्षण आहे."
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनीही दुःख व्यक्त केलं : उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी हसन जिल्ह्यातील मोसालेहोसल्ली येथे गणेश विसर्जनादरम्यान घडलेल्या अपघाताला भयानक असल्याचं वर्णन केलं आणि मृतांप्रती शोक व्यक्त केला. त्यांनी एक्सवर लिहिलं की, "हासन जिल्ह्यातील मोसालेहोसल्ली येथे गणेश विसर्जनादरम्यान घडलेला भयानक अपघात खूप दुःखद आहे. या दुःखद घटनेबद्दल ऐकून मला खूप दुःख झालं आहे. मी प्रार्थना करतो की मृतांच्या आत्म्याला शांती लाभो आणि देव त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो."