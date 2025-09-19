पंक्चर काढणाऱ्या तरुणानं सुरू केला कूलरचा उद्योग; वर्षाला करतो 3 कोटींची उलाढाल, 'या' उद्योगपतींकडून घेतली प्रेरणा
हिसार इथल्या कुलदीप कौशिक या पंक्चर काढणाऱ्या तरुणानं कूलरच्या उद्योगात मोठी भरारी घेतली आहे. कुलदीप तब्बल 3 कोटी रुपयाची वार्षिक उलाढाल करत आहे.
Published : September 19, 2025 at 12:00 PM IST
चंदीगड : धाडस, कठोर परिश्रम आणि कष्ट करण्याची आवड असेल तर कोणतंही स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. हिसारमधील महावीर कॉलनीतील कुलदीप कौशिक या तरुणानंही असच आपल्या कष्टातून नवं विश्व निर्माण केलं आहे. कुलदीप सायकलचे पंक्चर दुरुस्त करायचा. मात्र आता कुलदीपचे दोन कारखाने आहेत. कुलदीप तब्बल 3 कोटी रुपयांची दरवर्षी उलाढाल करत आहे. एकेकाळी टोमणे खाणाऱ्या कुलदीपनं त्यांना मनावर घेतलं नाही तर टोमण्यांना आपली ताकद बनवलं. आज कुलदीपनं बनवलेले कूलर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंदीगड आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांना पुरवले जात आहेत.
अशी झाली उद्योगाची सुरुवात : 'ईटीव्ही भारत'नं कुलदीप कौशिकशी संवाद साधला. यावेळी कुलदीप कौशिक म्हणाला की, "मी 9 वी पर्यंत शिकलो. माझ्या सुरुवातीच्या काळात मी माझ्या वडिलांसोबत सायकल दुरुस्तीच्या दुकानात काम केलं. त्यापूर्वी मी एका टिन कारखान्यात रोजंदारीवर काम करत होतो. मी दररोज फक्त 15-16 रुपये कमवत होतो. मी एक दिवस स्वतःचा कारखाना उभारेन हे माझं सुरुवातीपासूनच स्वप्न होतं. यामुळे मी एक लाख रुपये कर्ज घेतलं आणि हीटर बनवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मी कूलर बनवण्यास सुरुवात केली."
लोकांच्या टोमण्यांना बदललं सकारात्मक ताकदीत : कुलदीप यानं पंक्चर करत असताना त्याला आलेले अनुभव यावेळी सांगितले. तो पंक्चर दुरुस्त करायचा म्हणून लोक त्याला टोमणे मारायचे. "पंक्चर दुरुस्त करून तू काय करशील ?" असं म्हणून त्याला हिनवलं जायचं. मात्र त्यानं हार न मानता त्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित केलं. हीटरपासून सुरुवात केल्यानंतर त्यानं कूलर उत्पादनात विस्तार केला. त्यानंतर स्वतःचा कारखाना सुरू केला.
आता तीन कोटीची होते वार्षिक उलाढाल : कुलदीप यानं यावेळी बोलताना सांगितलं की, "आज माझी कंपनी कौशिक स्टील इंडस्ट्रीज 50 पेक्षा अधिक प्रकारचे कूलर बनवते. यांची किंमत 5 हजार ते 20 रुपयांपर्यंत आहे. कूलर बॉडी लोखंड, स्टील आणि प्लास्टिकपासून बनवल्या जातात. सध्या माझ्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल अंदाजे 3 कोटी रुपयाची आहे. आम्ही 35 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतो. या अगोदर आम्ही महिन्याला 50 कूलर बनवत होतो. आता आम्ही दर महिन्याला 2,500 कूलर बनवतो."
'या' उद्योगपतींकडून घेतली प्रेरणा : कुलदीप कौशिक याला उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणाकडून प्रेरणा मिळाली, याबाबत विचारलं असता, तो म्हणाला की, "मला दिवंगत ओपी जिंदाल यांच्या शब्दांनी प्रेरणा मिळाली. ओपी जिंदाल मला सांगायचे, 'चांगलं उत्पादन बनवा तेव्हाच ग्राहक येतील.' आमचं कुटुंब जिंदाल कुटुंबाला बऱ्याच काळापासून ओळखते. सावित्री जिंदाल आणि रणबीर गंगवा यांच्यासारख्या नेत्यांकडून आम्हाला सातत्यानं पाठिंबा मिळाला आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी स्वदेशी मेळ्यात आमच्या स्टॉलला भेट दिली आणि कौतुक केलं," असंही त्यानं यावेळी सांगितलं.
एसीसारखे कूलर बनवत आहे कुलदीप : कुलदीप कौशिक विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर करून एसी सारखा कूलर बनवत आहे. या कूलरचं वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण हंगामात त्यात फक्त एकदाच पाणी भरावं लागणार आहे. याबद्दल कुलदीप याला विचारलं असता, तो म्हणाला की "एसी महाग असल्यानं तो मध्यम वर्गीयांना परवडत नाही. त्यासह एसीचे आरोग्यावर परिणाम होतात. सामान्य माणसासाठी कूलर परवडणारा आहे. कूलरचे आरोग्यावर कोणतेही प्रतिकूल परिणाम होत नाहीत. म्हणूनच आजही मध्यम आणि निम्नवर्गीय कुटुंबं कूलर पसंत करतात."
तरुणांना काय दिला संदेश : कुलदीप कौशिक यानं तरुणांना एक विशेष संदेश दिला. याबाबत सांगताना कुलदीप म्हणला की, "कोणतेही काम लहान नसते. तरुणांनी अभ्यासासोबत कौशल्य आणि व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आमचे कूलर हैदराबादसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांपर्यंत पोहोचावेत अशी आमची इच्छा आहे. तिकडं लाकडी कूलरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो."
