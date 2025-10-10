ETV Bharat / bharat

हिवाळा ऋतूसाठी हेमकुंड साहिबचे दरवाजे बंद, 3 हजार भाविक घेणार दर्शन

दरवाजे बंद होण्यापूर्वी वर्षातील शेवटची प्रार्थना हेमकुंड साहिब येथे होणार असून, तिथे मोठ्या संख्येने शीख भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित आहे.

Hemkund Sahib doors closed for winter season
हिवाळा ऋतूसाठी हेमकुंड साहिबचे दरवाजे बंद (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
डेहराडून : जगप्रसिद्ध हेमकुंड साहिब मंदिराचे दरवाजे आज हिवाळा ऋतूसाठी बंद होणार आहेत. हेमकुंड साहिब ट्रस्टने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. हेमकुंड साहिबचे दरवाजे दुपारी 1 वाजेपर्यंत हिवाळी ऋतूच्या कारणास्तव बंद करण्यात येणार आहेत. दरवाजे बंद होण्यापूर्वी वर्षातील शेवटची प्रार्थना हेमकुंड साहिब येथे होणार असून, तिथे मोठ्या संख्येने शीख भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित आहे.

हेमकुंड साहिबचे दरवाजे ठीक दुपारी 1 वाजता बंद होणार : आज शेवटच्या अभिषेक पूजेनंतर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थान, लोकपाल लक्ष्मण मंदिराचे दरवाजे देखील बंद होतील. अमृतसरी रागी जत्थाचे शब्द कीर्तन सकाळी 10 वाजता सुरू होणार आहे. वर्षातील शेवटची प्रार्थना (अरदास) झाल्यानंतर हेमकुंड साहिबचे दरवाजे ठीक दुपारी 1 वाजता बंद होतील. या प्रसंगी सैन्य आणि पंजाब बँड उपस्थित राहतील, ज्यांचे मधुर सूर खोऱ्यांमध्ये गुंजतील. हेमकुंड साहिबचे दरवाजे बंद करण्याच्या निमित्ताने ट्रस्टचे उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंग बिंद्रा यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आज हेमकुंड साहिब येथे होणाऱ्या समारोप समारंभाचे साक्षीदार सुमारे 3 हजार भाविक असतील.

हेमकुंड साहिबला भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या वाढतीच : या वर्षी हेमकुंड साहिब येथे भाविकांची विक्रमी संख्या होती. 2,74,000 हून अधिक भाविकांनी आधीच हेमकुंड साहिबला भेट दिलीय. हेमकुंड साहिबला भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत आहे, ज्यामुळे हेमकुंड साहिब ट्रस्टला आनंद झालाय. यात्रेकरूंची वाढती संख्या हेमकुंड साहिबबद्दलची त्यांची खोल भक्ती आणि आकर्षण देखील अधोरेखित करते. ही यात्रा केवळ शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक नाही तर आध्यात्मिकदृष्ट्या समृद्ध करणारी आहे.

हेमकुंड साहिबमध्ये हिमवर्षाव : उत्तराखंडच्या डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि हिमवर्षाव होत आहे. केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिब या उंच हिमालयीन प्रदेशांमध्ये 6 ऑक्टोबरपासून हिमवर्षाव होत आहे, ज्यामुळे शिखरांवर बर्फाची चादर पसरली आहे. हिमवर्षावामुळे या तीर्थक्षेत्रांमध्ये थंडी वाढली आहे.

हेमकुंड साहिबला कसे पोहोचायचे : हेमकुंड साहिब हे जगातील सर्वात उंच गुरुद्वारा आहे. ते सहा महिने बर्फाने झाकोळलेले असते. हेमकुंड साहिब उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात आहे. तुम्ही दिल्लीहून रेल्वे, हवाई आणि रस्त्याने येथे पोहोचू शकता. विमानाने तुम्ही थेट डेहराडूनमधील जॉली ग्रँट विमानतळावर पोहोचाल. तिथून तुम्ही ऋषिकेशला जाऊन त्या मार्गे तुम्ही रस्त्याने प्रवास करू शकता. रेल्वे मार्ग ऋषिकेशला देखील जातो, त्यानंतर तुम्हाला रस्त्याने प्रवास करावा लागेल. तुम्ही दिल्लीहून थेट बसने हेमकुंडला देखील जाऊ शकता. दिल्लीहून तुम्ही हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली आणि जोशीमठ मार्गे रस्त्याने गोविंदघाटला पोहोचू शकता. ट्रेकिंग मार्ग येथून सुरू होतो, तेथून तुम्हाला घांगरिया आणि नंतर हेमकुंड साहिबला जावे लागेल.

चारधामचे दरवाजे कधी बंद होतील : या वर्षी बद्रीनाथ धामचे दरवाजे मंगळवार 25 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2:56 वाजता शुभ मुहूर्तावर बंद होतील. 23 ऑक्टोबर रोजी भैय्यादूजच्या उत्सवात बाबा केदारनाथ धामचे दरवाजे शुभ मुहूर्तानुसार बंद केले जातील. 23 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12:30 वाजता यमुनोत्री धामचे दरवाजे हिवाळी ऋतूसाठी बंद केले जातील. 22 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11:36 वाजता अन्नकूट उत्सवात अभिजीत मुहूर्तावर गंगोत्री धामचे दरवाजे सहा महिन्यांच्या हिवाळी ऋतूसाठी बंद केले जातील.

