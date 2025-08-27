श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे प्रचंड नुकसान केलं आहे. डोंगराळ भागात भूस्खलन आणि नद्यांना पूर आल्यानं आतापर्यंत 7 भाविकांसह 11 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. परिस्थिती लक्षात घेता, वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित करण्यात आली आहे, तर राज्यभर दळणवळण, वाहतूक आणि शिक्षण व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे.
दोडा आणि रियासीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी : प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोडा जिल्ह्यात 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी दोघांचा मृत्यू त्यांच्या कोसळलेल्या घराच्या ढिगाऱ्याखाली दबल्यानं झाला, तर दोघंजण अचानक आलेल्या पुरात वाहून गेले. रियासी जिल्ह्यातील अर्धकवारी भागात वैष्णोदेवी मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावर असलेल्या इंद्रप्रस्थ भोजनालयाजवळ मोठं भूस्खलन झालं. या दुर्घटनेत 7 भाविकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. प्रशासनानं सांगितलं की, मदत आणि बचाव कार्य वेगानं सुरू आहे आणि जखमींना उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025
In view of recent incessant rain and inclement weather, all the yatries are hereby advised to replan their yatra to the shrine once the weather improves.#smvdsb #yatraupdate
वैष्णोदेवी यात्रा तात्पुरती स्थगित : श्री माता वैष्णोदेवी तीर्थक्षेत्र मंडळानं अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, पुढील सूचना मिळेपर्यंत वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित करण्यात आली आहे. मंडळाने भाविकांना सध्याच्या खराब हवामानाचा विचार करून त्यांच्या प्रवासाच्या योजना पुन्हा आखण्याचं आवाहन केलं आहे.
रस्ते आणि महामार्गांवरील वाहतूक विस्कळीत : जोरदार पावसामुळे रामबन जिल्ह्यात भूस्खलन आणि दगड पडल्यामुळे श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्ग (NH-44) वरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. डोडा आणि किश्तवार दरम्यानचा NH-244 चा काही भाग वाहून गेल्यानं हा मार्ग देखील बंद करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, जोरदार बर्फवृष्टीमुळे झोजिला खिंड बंद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे श्रीनगर-लेह मार्गावरील वाहतूक देखील प्रभावित झाली आहे. किश्तवार-सिंथन-अनंतनाग रस्ता, मुघल रोड आणि श्रीनगर-सोनामार्ग-गुमरी रस्ता देखील भूस्खलनामुळे बंद करण्यात आला आहे.
Just spoke to the Union Home Minister @AmitShah ji on the phone to brief him about the situation in J&K, especially Jammu province, where heavy & continuous rains have caused a lot of damage and disruption to normal life. Efforts are being made to restore phone/data connectivity…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 26, 2025
रेल्वे सेवांवरही परिणाम झाला : वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री शक्ती एक्सप्रेस आणि हेमकुंट एक्सप्रेससह कटराला जोडणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना स्टेशनवर किंवा अधिकृत वेबसाइटवर स्थितीची माहिती घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर : नैसर्गिक आपत्तीचं गांभीर्य लक्षात घेता, जम्मू आणि काश्मीर दोन्ही विभागातील प्रशासनानं 27 ऑगस्ट रोजी सर्व शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं आणि प्रशिक्षण संस्था बंद ठेवण्याचा आदेश जारी केला आहे. हा आदेश विशेषतः काश्मीरच्या 6 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे यामध्ये अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, बडगाम आणि श्रीनगर यांचा समावेश आहे.
जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुःखद है। इस सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की। घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ…— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2025
भारतीय लष्कर आणि एनडीआरएफचे मदतकार्य सुरू : भारतीय लष्कर आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) यांची पथकं बाधित भागात मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण (HDR) ऑपरेशन्स करत आहेत. आरएस पुरा येथील विद्यापीठात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि स्थानिक नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे. कठुआ जिल्ह्यात, रावी नदीच्या वाढत्या पाण्यात अडकलेल्या ग्रामस्थांना हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आलं. मकोरा गावातील 70 हून अधिक लोकांना बोटींद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे.
