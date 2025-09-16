ETV Bharat / bharat

परतीच्या पावसाचा उत्तराखंडमध्ये हाहाकार; नदीत 10 मजूर वाहून गेले!

उत्तराखंडमध्ये सोमवारी रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण राज्यात हाहाकार उडला आहे. अनेक रस्ते बंद झाले आहेत.

Heavy Rain In Uttarakhand
मुसळधार पावसामुळे हाहाकार (Source- ETV Bharat Marathi)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 1:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

डेहराडून- उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसामुळे हाहाकार झाला आहे. डेहराडूनमधील प्रेमनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 10 मजूर नदीत वाहून गेल्याची माहिती समोर येत आहे. हे मजूर टॉस नदीजवळ काम करत असताना ही दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

एका टॉलीमध्ये मजूर टॉस नदीत अडकल्याचं दिसून येत आहे. मजूर किनाऱ्याजवळ थांबून मदतीसाठी आक्रोश करत असतानाच अचानक नदीच्या प्रवात ट्रॉलीसह वाहून गेले आहेत. एसडीआरएफ आणि स्थानिक पोलिसांच्या पथकानं मजुरांना शोधण्यासाठी बचावकार्य सुरू केलं आहे.

उत्तराखंडमधील इतर जिल्ह्यातही मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झालं आहे. नैनीताल जिल्ह्यातील कालाढुंगी विधानसभा क्षेत्रातील कोटाबागमध्ये रात्री नदीत चारचाकी वाहून गेली. या चारचाकीतील तरुण बेपत्ता आहे. तर चारचाकीतील दोघांचे प्राण वाचू शकले आहेत. उत्तराखंडमध्ये रात्री उशिरापासून परतीचा मान्सून जोरदार कोसळत आहे.

पुरात वाहू गेली चारचाकी (Heavy Rain In Uttarakhand)
  • डेहराडून, ऋषिकेश, हरिद्वार आणि टिहरी जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडत असल्यानं अनेक दुकाने वाहू गेले आहेत. संपूर्ण ऋषिकेशमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. डेहरादून ते मसूरी परिसरात अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे रस्ते बंद आहेत.
  • डेहराडून पोलिसांनी पर्यटकांना फार महत्वाचे नसल्यास रहदारी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. उत्तराखंड पोलीस आणि एसडीआरएफने डेहराडूनमधील पौंधा येथील देवभूमी इन्स्टिट्यूट कॅम्पसमध्ये अडकलेल्या सुमारे 200 विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं आहे.
  • सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेले मसुरी शहरात बकालावस्था निर्माण झाली आहे. सोमवारी रात्री उशिरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचं सावट आहे. सर्वत्र पाणी, कचरा दिसत आहे.
  • अनेक भागात मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेटदेखील बंद झालं आहे. संपर्काची साधनेदेखील मर्यादित झाली आहेत. मसुरी प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथक सतर्क आहे. जेसीबी मशीनच्या सहाय्यानं कचरा काढण्याचं काम सुरू आहे.

डेहराडूनमध्ये पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाली आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी हे स्वतः ग्राउंड झिरोवर जाऊन पाहणी करत आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याशी बोलून त्यांना सर्वप्रकारे मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. डेहराडूनमध्ये चिंताजनक परिस्थिती कायम आहे.

हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINFALL IN NAINITALHEAVY RAIN IN UTTARAKHANDउत्तराखंडमध्ये मुसळधार200 STUDENTS RESCUEDRAIN IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.