नेपाळमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूर आणि भूस्खलन, आतापर्यंत 51 जणांचा मृत्यू; पंतप्रधान मोदींचे मदतीचे आश्वासन
नेपाळमध्ये पावसामुळं पूर आणि भूस्खलन झालंय. यात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झालाय. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी पोस्ट करत नेपाळमधील नागकिर आणि सरकारला आधार दिला आहे.
Published : October 5, 2025 at 5:56 PM IST
नवी दिल्ली : नेपाळमध्ये (Nepal) मागील 36 तासांपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. मुसळधार पावसामुळं नेपाळच्या अनेक भागांमध्ये कहर केलाय. पावासामुळं पूर आणि भूस्खलनाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळं अनेक भागात रस्ते आणि पूल वाहून गेलेत. त्यामुळं सर्व काही ठप्प झालं आहे. नेपाळमध्ये मुसधार पावसामुळं आतापर्यंत विविध ठिकाणी 51 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक लोक बेपत्ता आहेत.
पंतप्रधान मोंदींनी केली पोस्ट : शनिवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळं नेपाळमधील कोशी प्रांतातील इलाम जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी भूस्खलन झाल्यानं 51 जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती एनडीआरआरएमएनं एका प्रसिद्धीपत्रकातून दिली आहे. या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. "नेपाळमध्ये मुसळधार पावसामुळं झालेली जीवितहानी आणि नुकसान दुःखद आहे. या कठीण काळात आम्ही नेपाळच्या जनतेसोबत आणि सरकारसोबत आहोत. एक मैत्रीपूर्ण शेजारी आणि प्रथम प्रतिसादकर्ता म्हणून, भारत आवश्यक असलेली कोणतीही मदत करण्यास वचनबद्ध आहे," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेपाळच्या जनतेला आणि सरकारला आधार दिला आहे.
The loss of lives and damage caused by heavy rains in Nepal is distressing. We stand with the people and Government of Nepal in this difficult time. As a friendly neighbour and first responder, India remains committed to providing any assistance that may be required.— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2025
37 जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता : गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळं झालेल्या भूस्खलनामुळं कोशी प्रांतातील इलाम जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी तब्बल 37 जणांचा मृत्यू झाला आहे, असं सशस्त्र पोलिस दलाचे (एपीएफ) प्रवक्ते कालिदास धौबाजी यांनी सांगितलं. दरम्यान, 37 जणांपैकी देउमाई आणि मैजोगमाई नगरपालिकेत प्रत्येकी आठ, इलाम नगरपालिका आणि संदकपूर ग्रामीण नगरपालिकेत प्रत्येकी सहा, सूर्योदय नगरपालिकेत पाच, मंगसेबुंगमध्ये तीन आणि फाकफोकथुम गावात एकाचा मृत्यू झाला. तसंच पंचथरमध्ये भूस्खलनामुळं एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर खोटांग आणि उदयपूर जिल्ह्यात प्रत्येकी एकाचा पुरामुळं मृत्यू झाल्याचं एनडीआरआरएमएनं म्हटलं आहे.
वीज कोसळण्याच्या विविध घटनांमध्ये सात जण जखमी : रसुवा जिल्ह्यात पुरात वाहून गेल्यानं चार जण बेपत्ता झाले आहेत. पंचथर जिल्ह्यात भूस्खलनात एक व्यक्ती बेपत्ता झालाय. नेपाळ लष्कर, नेपाळ पोलीस आणि सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान बचाव कार्य करत आहेत. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी इलाम जिल्ह्यातून एका गर्भवती महिलेसह चार जणांचं हेलिकॉप्टरनं बचावकार्य करत धारण नगरपालिकेतील रुग्णालयात दाखल केलं. रविवारी सकाळी रौतहट जिल्ह्यात वीज कोसळून तिघांचा जणांचा मृत्यू झाला. तर नेपाळमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वीज कोसळण्याच्या घटनांमध्ये सात जण जखमी झालेत.
अधिकाऱ्यांनी घेतली खबरदारी : भोजपूर जिल्ह्यात तीन, खोटांग जिल्ह्यात तीन आणि मकवानपूर जिल्ह्यात एक जण जखमी झाल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली. कोशी, मधेस, बागमती, गंडकी आणि लुंबिनी या नेपाळच्या सात प्रांतांपैकी पाच प्रांतांमध्ये मान्सून सक्रिय होता. शनिवारी नेपाळमधील अधिकाऱ्यांनी पुढील तीन दिवस होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळं आणि भूस्खलनाच्या शक्यतेमुळं काठमांडूमधून वाहनांना प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर बंदी घातली आहे.
एनडीआरआरएमएनं केलं आवाहन : शनिवार ते सोमवार काठमांडू व्हॅलीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध घातले आहेत. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना पुढील तीन दिवस आपत्कालीन परिस्थितीशिवाय वाहनं चालवू नयेत, असं आवाहन एनडीआरआरएमए केलं आहे.
नेपाळमध्ये मान्सून सक्रिय : बागमती आणि पूर्व राप्ती नद्यांच्या आसपासच्या भागात रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मान्सून सक्रिय झाल्यामुळं काठमांडू आणि देशाच्या इतर भागात शुक्रवारी रात्रीपासून सतत मुसळधार पाऊस पडत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
खराब हवामानामुळं उड्डाण थांबवली : खराब हवामानामुळं त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (TIA) वरून होणारी देशांतर्गत उड्डाणं थांबवली आहेत. "काठमांडूतील काठमांडू, भरतपूर, जनकपूर, भद्रपूर, पोखरा आणि तुमलिंगटार येथून होणारी देशांतर्गत उड्डाणे पुढील सूचना मिळेपर्यंत थांबवण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या महाव्यवस्थापक हंसा राज पांडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :