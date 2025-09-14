ETV Bharat / bharat

नेहरू झूलॉजिकल पार्कमध्ये चक्क वाघ-सिंह करतात उपवास, प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी 'फास्टिंग फ्रायडे'ची संकल्पना

हैदराबादच्या नेहरू झूलॉजिकल पार्कमधील प्राणी शुक्रवारी चक्क उपवास करतात. वाचून आश्चर्य वाटलं ना? चला तर मग 'फास्टिंग फ्रायडे' ही संकल्पना नेमकी काय आहे? जाणून घेऊया.

हत्ती आणि सिंह (ETV Bharat)
हैदराबाद: प्राणी उपवास करतात, हे वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल ना? कारण उपवास हा सामान्यतः मानवाशी संबंधित मानला जातो. पण तेलंगणाच्या हैदराबाद येथील नेहरू झूलॉजिकल उद्यानातील वन्य प्राणीदेखील उपवास करतात.

होय, प्राण्यांचा उपवास हा मुख्यतः आरोग्याच्या कारणांसाठी होतो. वास्तविक, प्राणीसंग्रहालयाचे अधिकारी वर्षानुवर्षे एक विशेष नियम राबवत आहेत. दर शुक्रवारी, प्राण्यांना लठ्ठपणा आणि जास्त खाण्यामुळे होणारे आजार टाळण्यासाठी नियंत्रित आहार दिला जातो. यामुळे प्राण्यांचं आरोग्य टिकून राहतं. त्यांना आवश्यक प्रमाणात पोषण मिळतं. या उपक्रमाला 'फास्टिंग फ्रायडे' असं नाव देण्यात आलं आहे.

Animals
नाग (ETV Bharat)

प्राण्यांच्या उपवासाचं कारण काय? : उपवास म्हणजे पूर्णपणे अन्नाचे त्याग करणं नव्हे, तर गरजेनुसार प्राण्यांना हलकं अन्न दिलं जातं. उदाहरणार्थ, सिंह, वाघ आणि बिबट्यांना उपवासाच्या दिवशी सकाळी मांसाऐवजी कोंबडी आणि दूध दिलं जातं. अधिकाऱ्यांच्या मते, याचा उद्देश प्राण्यांच्या पचनसंस्थेला विश्रांती देणं आणि त्यांना सक्रिय आणि तंदुरुस्त ठेवणं आहे.

Animals
कोल्हा (ETV Bharat)

क्युरेटर जे. वसंता यांनी सांगितलं की, प्राणी संग्रहालयातील कर्मचाऱ्यांना प्राण्यांच्या आरोग्य आणि वर्तनातील सूक्ष्म बदल ओळखण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं. जर एखादा हत्ती खाण्याचा नकार देत असेल किंवा त्याच्या लघवी, शौच किंवा वर्तनात काही बदल दिसून आला, तर ते ताबडतोब प्राणीसंग्रहालयाच्या रुग्णालयाला कळवलं जातं. यानंतर, पशुवैद्य प्राण्यांचे आरोग्य तपासण्यासाठी त्यांची नियमितपणे तपासणी करतात. स्वच्छता आणि आरोग्य टिकवण्यासाठी, त्यांचं पिण्याचं पाणी एका आरओ प्लांटद्वारे फिल्टर केलं जातं.

Animals
बिबट्या (ETV Bharat)

प्राण्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाची कडक तपासणी : दररोज सकाळी प्राणीसंग्रहालयात विविध प्रकारचे अन्न उपलब्ध होते. येथे चेंगीचेर्ला कत्तलखान्यातील ताजं मांस, स्थानिक बाजारातील भाज्या, फळं, गवत, अंडी आणि कोंबडी प्राण्यांना दिली जाते. कंत्राटी पुरवठादारांकडून खरेदी केलेल्या सर्व वस्तू प्राणीसंग्रहालयात प्रवेश करण्याआधी पशुवैद्यांकडून कठोरपणे तपासल्या जातात. या तपासणीतून उत्तीर्ण झाल्यानंतरच अन्न प्राण्यांना दिलं जातं.

Animals
गेंडा (ETV Bharat)

प्रत्येक प्रजातीसाठी तयार केला जातो आहार : नेहरू प्राणीसंग्रहालयात शेकडो प्रजातींचे प्राणी आहेत. प्रत्येक प्रजातीची पौष्टिक गरज वेगळी असते. त्यामुळे त्यानुसार त्यांना विशेषतः तयार केलेला आहार दिला जातो. यामुळे प्राणी निरोगी राहतात. त्यांचं पोषण योग्य पद्धतीनं होतं.

नेहरू प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांचा आहार

  • जिराफ: दररोज सुमारे 70 किलो फळं आणि भाज्या खातात.
  • बिबट्या आणि चित्ता : दुधात मिसळून कोंबडी आणि कच्ची अंडी खातात. संध्याकाळी सुमारे 6 किलो बीफ खातात.
  • कोल्हा आणि लांडगे: सकाळी कोंबडी, अंडी आणि दूध सेवन करतात. त्यानंतर 4 ते 5 किलो बीफ खातात.
  • साप: त्यांच्या आकारानुसार प्रोबोसिस, उंदीर किंवा गिनीपिग दिलं जातं.
  • नीलगाय: शाकाहारी प्राणी असून गवत, ऊस, धणे, पुदिना आणि विविध प्रकारच्या भाज्या खातात.
  • वाघ आणि सिंह: सकाळी कोंबडी, कच्ची अंडी आणि अर्धा लिटर दूध दिलं जातं. तर रात्री सुमारे 8 किलो बीफ खातात.
  • हत्ती: हत्ती दररोज सुमारे 300 किलो अन्न खातात. यात 150 किलो गवत, 25 किलो ऊस, 1 किलो गूळ, तसेच फळं, गाजर आणि कोबी यांचा समावेश असतो.
  • कडक देखरेख आणि संतुलित आहाराच्या माध्यमातून, नेहरू प्राणीसंग्रहालय आपल्या प्राण्यांना निरोगी आणि उत्साही ठेवण्याची हमी देतो. येथील अनोखे ‘फास्टिंग फ्रायडे’ हा उपक्रम मानवांप्रमाणेच प्राण्यांनाही संयम आणि आहारातून काही काळ विश्रांती घेण्याचं महत्त्व अधोरेखित करतो.

