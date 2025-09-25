आता हरियाणातही लाडक्या बहिणींना मिळणार 2100 रुपये : दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना केली सुरू
हरियाणातही लाडक्या बहिणींना सरकारनं 2100 रुपये दरमहा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी लाडो लक्ष्मी या योजनेची सुरुवात केली आहे.
Published : September 25, 2025 at 5:55 PM IST
चंदीगड : लाडक्या बहिणीच्या बळावर भाजपानं मध्यप्रदेशात सत्ता संपादन केल्याची चर्चा होती. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही भाजपानं तोच कित्ता गिरवला आहे. हरियाणा सरकारनं आज 25 सप्टेंबर 2025 रोजी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) सुरू केली. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी पंचकुला इथं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना अॅप लाँच केलं आहे. या योजनेसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेनुसार 23 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 2,100 रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजनेचा शुभारंभ : महिलांना लाडो लक्ष्मी अॅपवर फोटोसह त्यांच्या उपजीविकेचा पुरावा द्यावा लागेल. याआधी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी नवीन आरोग्य सेवांचं उद्घाटन केलं. कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या महिलांना पंतप्रधान मोदींचा लघुपट देखील दाखवण्यात आला.
कोणत्या महिलांना होईल फायदा ? : या योजनेचा लाभ 23 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या आणि किमान 15 वर्षांपासून हरियाणाच्या रहिवासी असलेल्या महिलांनाच मिळणार आहे. एखादी महिला हरियाणाची नसेल परंतु तिचा पती हरियाणाचा नागरिक असेल आणि गेल्या 15 वर्षांपासून इथं राहत असेल, तरीही तिला पात्र मानलं जाईल. पहिल्या टप्प्यात वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलाच या योजनेसाठी पात्र असतील. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात हरियाणातील 20 लाखांहून अधिक महिलांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
कर्णालमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते नोंदणी : कर्णालमधील कल्पना चावला सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. केंद्रीय ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली. यावेळी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजनेसाठी पात्र महिलांची अॅपद्वारे नोंदणी करण्यात आली. आरोग्य तपासणी शिबिरात महिलांच्या आरोग्याची तपासणीही यावेळी करण्यात आली. स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देणारं व्होकल फॉर लोकल उत्पादनांचं प्रदर्शनही या ठिकाणी भरवण्यात आलं. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी भेट दिली.
या तारखेला होणार पहिला हप्ता जमा : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यावेळी म्हणाले की, "आज अंत्योदय योजनेचे प्रणेते पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांची जयंती आहे. आगामी काळात इतर अनेक महापुरुषांची जयंती साजरी केली जाणार आहे. आम्ही महापुरुषांच्या विचारांवर काम कररुन त्यांच्या विचारांचा प्रचार करतो. मागील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आमच्या सरकारनं लाडो लक्ष्मी योजनेची घोषणा केली, ती योजना आज सुरू होत आहे. या योजनेसाठी नोंदणी पुढील एक महिन्यापर्यंत होईल. पुढील महिन्याच्या 1 तारखेपासून महिलांना त्याचे फायदे मिळण्यास सुरुवात होईल."
"हरियाणाच्या महिला होणार सक्षम" : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, "ही एक विशेष योजना असून ती महिलांना सक्षम करणार आहे. पैशांमुळे त्या त्यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करू शकतील. रॅली आणि जनसंपर्क हा प्रत्येक पक्षाचा लोकशाही अधिकार आहे. लोक जिथे प्रभावित होतील तिथंच जातील. लोकांना प्रभावित केल्याशिवाय रॅली काढण्याचा काही फायदा नाही," असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
