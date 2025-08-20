ETV Bharat / bharat

50 हजार रुपये घेतलं कर्ज: 15 लाख व्याज भरुनही सावकाराला हवे होते आणखी पैसे; छळाला कंटाळून महिलेची आत्महत्या - HARASSED TO DEATH WOMAN ENDS LIFE

पुजारी असलेल्या जयकृष्ण यांनी सावकाराकडून 50 हजार रुपये व्याजानं घेतलं होते. मात्र 15 लाख रुपये देऊनही सावकार आणखी पैशांसाठी मानसिक छळ करत होता.

HARASSED TO DEATH WOMAN ENDS LIFE
संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read

अमरावती : कर्जाऊ घेतलेल्या 50 हजार रुपयाच्या बदल्यात 15 लाख रुपये देऊनही सावकाराला आणखी पैसे हवे होते. त्यामुळे सावकारानं केलेल्या छळाला कंटाळून महिलेनं आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना गुंटूरमधील ताडेपल्ली परिसरातील नुलकापेट इथं घडली. अदंकी कृष्णवेणी असं सावकाराच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या महिलेचं नाव आहे. विशेष म्हणजे अदंकी कृष्णवेणी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या अगोदरच्या दिवशी विष घेतलं असून स्वातंत्र्यदिनीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आलं आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

50 हजार कर्ज घेऊन भरले 15 लाख : ताडेपल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताडेपल्ली परिसरातील नुलकापेट इथले रहिवासी अदंकी कृष्णवेणी आणि त्यांचा पती जयकृष्ण यांनी 2016 मध्ये विजयवाडा इथल्या कॉल मनी ऑपरेटर दुक्का श्रीनु आणि दुक्का वेणू यांच्याकडून 50 हजार रुपये कर्ज घेतलं होतं. गेल्या काही वर्षांत या जोडप्यानं मूळ कर्जापेक्षा जास्त रक्कम परत केली. तब्बल 15 लाख रुपये जमा करूनही सावकार अतिरिक्त रकमेची मागणी करत राहिले. सावकारानं या जोडप्याला वारंवार धमक्या देऊन मानसिक छळ केला.

अपमान सहन न झाल्यानं महिलेनं केली आत्महत्या : सावकारांच्या मानसिक छळाला कंटाळून कृष्णवेणी यांनी टोकाचं पाऊल उचलून आत्महत्या केली. 14 ऑगस्टला विजयवाडा पुष्कर घाट इथले पुजारी असलेले त्यांचे पती जयकृष्ण घरी परतले. यावेळी सावकारांनी अपमानास्पद टीका केल्यानंतर जयकृष्ण यांनी याबाबत कृष्णवेणी यांना सांगितलं. त्यामुळे दुखावलेल्या कृष्णावेणी यांनी एक सेल्फी व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. त्यासह एक पत्र लिहून यामध्ये त्यांनी, कॉल मनी व्यापाऱ्यांच्या असह्य छळामुळे आपलं जीवन संपवत आहे, असा उल्लेख केला. त्यानंतर त्यांनी विष घेत आत्महत्या केली. ही बाब जयकृष्ण यांना कळताच त्यांनी कृष्णवेणी यांना विजयवाडा इथल्या रुग्णालयात नेलं. रुग्णालयात त्या जगण्यासाठी झुंजत होत्या. 15 ऑगस्टला त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला.

पाच सावकारांना ठोकल्या बेड्या : कृष्णवेणी यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांचे पती जयकृष्णा यांनी सावकारांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. ताडेपल्लीचे पोलीस निरीक्षक वीरेंद्र बाबू यांनी पाच आरोपींना अटक केली आहे. यात दुक्का श्रीनू, दुक्का वेणू, बच्ची प्रसाद, रामकृष्ण आणि रविकुमार यांचा समावेश असून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. अव्वाच्या सव्वा व्याज घेणाऱ्या दोन सावकारांना पोलिसांकडून दणका, १ कोटी १७ लाखांचे दागिने जप्त
  2. महिला सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून पोलीस ठाण्यात तरुणाची आत्महत्या
  3. अडीच कोटींच्या बदल्यात आठ कोटीची मागणी करणाऱ्या 6 सावकारांवर गुन्हा दाखल

अमरावती : कर्जाऊ घेतलेल्या 50 हजार रुपयाच्या बदल्यात 15 लाख रुपये देऊनही सावकाराला आणखी पैसे हवे होते. त्यामुळे सावकारानं केलेल्या छळाला कंटाळून महिलेनं आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना गुंटूरमधील ताडेपल्ली परिसरातील नुलकापेट इथं घडली. अदंकी कृष्णवेणी असं सावकाराच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या महिलेचं नाव आहे. विशेष म्हणजे अदंकी कृष्णवेणी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या अगोदरच्या दिवशी विष घेतलं असून स्वातंत्र्यदिनीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आलं आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

50 हजार कर्ज घेऊन भरले 15 लाख : ताडेपल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताडेपल्ली परिसरातील नुलकापेट इथले रहिवासी अदंकी कृष्णवेणी आणि त्यांचा पती जयकृष्ण यांनी 2016 मध्ये विजयवाडा इथल्या कॉल मनी ऑपरेटर दुक्का श्रीनु आणि दुक्का वेणू यांच्याकडून 50 हजार रुपये कर्ज घेतलं होतं. गेल्या काही वर्षांत या जोडप्यानं मूळ कर्जापेक्षा जास्त रक्कम परत केली. तब्बल 15 लाख रुपये जमा करूनही सावकार अतिरिक्त रकमेची मागणी करत राहिले. सावकारानं या जोडप्याला वारंवार धमक्या देऊन मानसिक छळ केला.

अपमान सहन न झाल्यानं महिलेनं केली आत्महत्या : सावकारांच्या मानसिक छळाला कंटाळून कृष्णवेणी यांनी टोकाचं पाऊल उचलून आत्महत्या केली. 14 ऑगस्टला विजयवाडा पुष्कर घाट इथले पुजारी असलेले त्यांचे पती जयकृष्ण घरी परतले. यावेळी सावकारांनी अपमानास्पद टीका केल्यानंतर जयकृष्ण यांनी याबाबत कृष्णवेणी यांना सांगितलं. त्यामुळे दुखावलेल्या कृष्णावेणी यांनी एक सेल्फी व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. त्यासह एक पत्र लिहून यामध्ये त्यांनी, कॉल मनी व्यापाऱ्यांच्या असह्य छळामुळे आपलं जीवन संपवत आहे, असा उल्लेख केला. त्यानंतर त्यांनी विष घेत आत्महत्या केली. ही बाब जयकृष्ण यांना कळताच त्यांनी कृष्णवेणी यांना विजयवाडा इथल्या रुग्णालयात नेलं. रुग्णालयात त्या जगण्यासाठी झुंजत होत्या. 15 ऑगस्टला त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला.

पाच सावकारांना ठोकल्या बेड्या : कृष्णवेणी यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांचे पती जयकृष्णा यांनी सावकारांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. ताडेपल्लीचे पोलीस निरीक्षक वीरेंद्र बाबू यांनी पाच आरोपींना अटक केली आहे. यात दुक्का श्रीनू, दुक्का वेणू, बच्ची प्रसाद, रामकृष्ण आणि रविकुमार यांचा समावेश असून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. अव्वाच्या सव्वा व्याज घेणाऱ्या दोन सावकारांना पोलिसांकडून दणका, १ कोटी १७ लाखांचे दागिने जप्त
  2. महिला सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून पोलीस ठाण्यात तरुणाची आत्महत्या
  3. अडीच कोटींच्या बदल्यात आठ कोटीची मागणी करणाऱ्या 6 सावकारांवर गुन्हा दाखल

For All Latest Updates

TAGGED:

HARASSED TO DEATHWOMAN ENDS LIFEसावकाराकडून मानसिक छळछळाला कंटाळून महिलेची आत्महत्याHARASSED TO DEATH WOMAN ENDS LIFE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.