एच1 बी व्हिसाचं शुल्क वाढल्यानं भारतीयांना कसा बसणार फटका? भारतीय दूतावासानं जारी केला आपत्कालीन मदत क्रमांक
अमेरिकेनं एच1बी व्हिसासाठी थेट सुमारे 89 लाख रुपये शुल्क लागू केल्याचा परिणाम अमेरिकेतील भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सवर होणार आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : September 21, 2025 at 1:57 PM IST
हैदराबाद - दरवर्षी हजारो भारतीय अमेरिकेत जातात. अमेरिकेत आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय लोकांपैकी 50 टक्के तेलुगु भाषिक आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच1बी अर्जाच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ केल्यानं त्याचा मोठा फटका तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधील आयटी प्रोफेशनल्स लोकांना बसणार आहे. गतवर्षी एच1 बी व्हिसाची अमेरिकनं मंजुरी दिलेल्या आयटी प्रोफेशनल्सपैकी 71 टक्के हे भारतीय आहेत. तर त्यामधील 35 टक्के लोक हे तेलुगु आणि आंध्र प्रदेशमधील आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्या राजदूत कार्यालयानं भारतीय विद्यार्थ्यांची व्हिसाची आकडेवारी जाहीर केली होती. त्या आकडेवारीनुसार व्हिसा घेऊन अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 56 टक्के विद्यार्थी हे तेलुगु राज्यांमधून येतात. दरवर्षी हजारो नागरिक हे एच1बी व्हिसासाठी अमेरिकेत अर्ज करतात. आयटी कंपन्यांदेखील हजारोंच्या संख्येमध्ये कर्मचाऱ्यांकरिता एच1बी व्हिसा अर्ज करतात. अमेरिकेत शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थीदेखील एच1बी व्हिसासाठी अर्ज करतात. आता, अशा विद्यार्थ्यांसाठी ट्रम्प प्रशासनानं एच1बी व्हिसाचा घेतलेला निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. अशा व्हिसासाठी ट्रम्प प्रशासनानं सुमारे 1 लाख अमेरिकनं डॉलर म्हणजे भारतीय 89 लाख रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीयांना एच1बी व्हिसा घेऊन नोकरीसाठी विदेशात पाठविणाऱ्या कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे.
नियमात अधिक स्पष्टता आवश्यक- वर्ल्डवाइड एज्युकेशन कन्सल्टन्सीचे एमडी उदुमुला वेंकटेश्वर रेड्डी म्हणाले, कंपन्या संघटित होऊन अमेरिकन कायद्याशी लढतील, अशी शक्यता दिसत आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय लागू झाला तर आपल्या देशातून कंपन्यांनी पाठविलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे अमेरिकत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना तात्पुरता फायदा होऊ शकतो. त्या विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांसाठी H1B व्हिसाची आवश्यकता असते. कंपन्या ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) अंतर्गत अधिक लोकांना कामावर ठेवू शकते. त्यांचा पगार कमी असल्यानं त्यांच्यावर कोणतेही कर नाहीत. जर त्यांना H1B वर काम करायचे असेल तर त्यांनी तिथं शिक्षण घेतल्यानं एक लाख डॉलर्सची आवश्यकता राहणार नाही. यावर नियमात अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.
अमेरिकेतील भारतीयांवर होणार मोठा परिणाम- ट्रम्प यांच्या निर्णयाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिसून आली नाही. मात्र, जर हा निर्णय लागू झाला तर त्याचा परिणाम कंपन्यांमार्फत H-1B व्हिसावर अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांवर मोठा परिणाम होईल, असे आंध्र प्रदेशातील प्रवासी भारतीय अशोक कोल्ला यांनी स्पष्ट केलं. आयटी कंपन्यांमध्ये आधीच कर्मचारी कपात होत आहे. एच-1B व्हिसावरील ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत स्थानिकांना अधिक संधी मिळतील. कंपन्यांना त्यांना कामावर ठेवण्याची आणि प्रशिक्षण देण्याची संधीदेखील मिळेल, असे आंध्र प्रदेशातील भारतीय प्रवासी टागोर मालिनेनी यांनी सांगितलं.
भारतीय दूतावासाकडून आपत्कालीन मदत क्रमांक जारी - ट्रम्प प्रशासनानं व्हिसाचे शुल्क वाढविल्यानंतर वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासानं शनिवारी आपत्कालीन मदत क्रमांक जारी केला. आपत्कालीन मदत मिळवण्याकरिता भारतीय नागरिक +1-202-550-9931 (व्हॉट्सअॅप) या सेल नंबरवर कॉल करू शकतात, असे दूतावासानं एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. अमेरिकन प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं, नवीन शुल्क फक्त नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांसाठी लागू असणार आहे. विद्यमान व्हिसा धारकांना किंवा नूतनीकरण करू इच्छिणाऱ्यांना नवीन शुल्क लागू होणार नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं, भारतीय उद्योगासह सर्व संबंधितांकडून संपूर्ण परिणामांचा अभ्यास केला जात आहे. कुटुंबांसाठी निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे शुल्क वाढीमुळे मानवतावादी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-