गुमलामधील चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार; झारखंड पोलिसांची कामगिरी
गुमलामधील सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये मोठी चकमक झाली. या चकमकीत जेजेएमपीचे तीन नक्षलवादी ठार झाले आहेत.
Published : September 24, 2025 at 11:40 AM IST
रांची- झारखंड पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात मोठी कारवाई केली आहे. झारखंड पोलिसांच्या कारवाईत गुमला येथे जेजेएमपीचे तीन नक्षलवादी ठार झाले आहेत. झारखंड पोलीस मुख्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ठार करण्यात आलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये ५ लाखांचं बक्षीस असलेला छोटूचाही समावेश आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांनी तीन शस्त्रे ताब्यात घेतली आहेत.
गुमलामधील बिशनपूर ठाणा क्षेत्रात पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईबाबत गुमलाचे पोलीस अधीक्षक हारिश बिन जमां यांनी पुष्टी दिली. गुमलाचे एसपी हारिश बिन जमां आणि त्यांचे पथक कालपासून नक्षलवाद्यांशी लढत आहे. २०२५ मध्ये सहाहून अधिक नक्षलवाद्यांचा एन्काउन्टर करणाऱ्या गुमला एसपीच्या पथकानं झारखंड जगुआर यांच्या साथीनं पुन्हा एकदा नक्षलवाद्यांचा एन्काउन्टर केला. गुमला जिल्ह्यातील बिशनपूर ठाण्यातील केचकीच्या रोगरीटोलीमध्ये चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार झाले आहेत.
हे नक्षलवादी ठार झाले
- लालू लोहारा: लोहारदगा येथील रहिवासी लालू लोहारा हा सब-झोनल कमांडर होता. लालूकडून एक AK-47 जप्त करण्यात आली. त्याच्यावर पाच लाख रुपयांचे बक्षीसही ठेवण्यात आलं होते.
- छोटू ओरावं: छोटू हा लातेहारचा रहिवासी आहे. त्याच्यावर पाच लाख रुपयांचे बक्षीसही होते आणि तो सब-झोनल कमांडरही होता.
- सुजित ओरावं: सुजित ओरावं हा एक कॅडर आणि लोहारदगा येथील रहिवासी होता.
लोहारदगा-गुमला सीमेवर जेजेएमपी नक्षलवाद्यांचा एक गट जमला. या गटात सहा ते सात नक्षलवादी होते. याची, पोलीस अधिकाऱ्यांना अचूक माहिती मिळाली. माहिती पुष्टी झाल्यानंतर झारखंड जग्वार, गुमला पोलीस आणि लोहारदगा पोलिसांनी दहशतवाद्यांचा शोध सुरू केला. त्यानंतर नक्षलवादी गुमला जिल्ह्यात घुसले. बिशनपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील रोगरीटोली, केचकी येथे नक्षलवादी तळ ठोकून असल्याची माहिती मिळाली.
काही नक्षलवादी पळून जाण्यात यशस्वी- माहितीची पुष्टी केल्यानंतर, झारखंड जॅग्वार्सच्या पथकानं नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये कुशल असलेल्या गुमला पोलिसांच्या पथकासह मोहिम हाती घेतली. गावात लपलेल्या नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलावर अचानक गोळीबार सुरू केला. गोळीबाराला प्रत्युत्तर देत पोलिसांवर नक्षलवाद्यांवर गोळीबार केला. सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या गोळीबाराला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. सुरक्षा दलांच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईमुळे परिसरात घबराट निर्माण झाली. काही नक्षलवादी गोळीबार सुरू असताना जंगलात पळून जाण्यात यशस्वी झाले. शोध मोहिमेदरम्यान तीन नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले.
