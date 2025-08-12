ETV Bharat / bharat

गुजरात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द करणं शक्य, लेखी करार आवश्यक नाही - MUTUAL CONSENT DIVORCE BY MUBARAAT

गुजरात उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. याचा संबंध मुस्लिम वैवाहिक कायद्याशी आहे. न्यायालयानं सांगितलं की 'मुबारत' या प्रक्रियेद्वारे मुस्लिम विवाह रद्द केला जाऊ शकतो.

Archived photos
संग्रहीत फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 2:04 PM IST

1 Min Read

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द केला जाऊ शकतो. 'मुबारत' म्हणजे परस्पर संमतीनं घेतलेला घटस्फोट असतो. मुस्लिम विवाह रद्द करण्यासाठी लेखी करार असणं आवश्यक नाही, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती ए.वाय. कोगजे आणि न्यायमूर्ती एन.एस. संजय गौडा यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. त्यांनी 'कुराण' आणि 'हदीस'चा हवाला दिला. हा निर्णय देताना खंडपीठानं सांगितलं की, विवाह संपुष्टात आणण्याच्या प्रक्रियेचं वर्णन धार्मिक ग्रंथ 'कुराण' आणि 'हदीसम'ध्ये करण्यात आलं आहे.

कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द : 'मुबारत' कायदेशीर ठरवत, खंडपीठानं राजकोट कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयानं 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम जोडप्याचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला होता. कौटुंबिक न्यायालयानं या प्रकरणात म्हटलं होतं की, 'हा खटला कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत येत नाही. घटस्फोटासाठी परस्पर संमतीचा कोणताही लेखी करार नाही, त्यामुळे घटस्फोटाचा अर्ज स्वीकारता येणार नाही'.

  • संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : काही वर्षांपूर्वी राजकोटच्या मुस्लिम जोडप्याचं लग्न झालं होतं. लग्नानंतर दोघांमध्ये वाद झाला. पती-पत्नीमध्ये मतभेद असल्यानं त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 'मुबारत'च्या माध्यमातून लग्न संपवलं आणि परस्पर संमतीनं कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.

उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? : कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आणि सांगितलं की, "घटस्फोटासाठी लेखी करार आवश्यक आहे, असं कुराण, हदीस किंवा मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात कुठेही लिहिलेलं नाही. उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की परस्पर संमतीनं घटस्फोटासाठी 'मुबारत' कायदेशीर आहे, यासाठी लेखी कराराची आवश्यकता नाही.

हेही वाचा

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द केला जाऊ शकतो. 'मुबारत' म्हणजे परस्पर संमतीनं घेतलेला घटस्फोट असतो. मुस्लिम विवाह रद्द करण्यासाठी लेखी करार असणं आवश्यक नाही, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती ए.वाय. कोगजे आणि न्यायमूर्ती एन.एस. संजय गौडा यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. त्यांनी 'कुराण' आणि 'हदीस'चा हवाला दिला. हा निर्णय देताना खंडपीठानं सांगितलं की, विवाह संपुष्टात आणण्याच्या प्रक्रियेचं वर्णन धार्मिक ग्रंथ 'कुराण' आणि 'हदीसम'ध्ये करण्यात आलं आहे.

कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द : 'मुबारत' कायदेशीर ठरवत, खंडपीठानं राजकोट कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयानं 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम जोडप्याचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला होता. कौटुंबिक न्यायालयानं या प्रकरणात म्हटलं होतं की, 'हा खटला कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत येत नाही. घटस्फोटासाठी परस्पर संमतीचा कोणताही लेखी करार नाही, त्यामुळे घटस्फोटाचा अर्ज स्वीकारता येणार नाही'.

  • संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : काही वर्षांपूर्वी राजकोटच्या मुस्लिम जोडप्याचं लग्न झालं होतं. लग्नानंतर दोघांमध्ये वाद झाला. पती-पत्नीमध्ये मतभेद असल्यानं त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 'मुबारत'च्या माध्यमातून लग्न संपवलं आणि परस्पर संमतीनं कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.

उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? : कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आणि सांगितलं की, "घटस्फोटासाठी लेखी करार आवश्यक आहे, असं कुराण, हदीस किंवा मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात कुठेही लिहिलेलं नाही. उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की परस्पर संमतीनं घटस्फोटासाठी 'मुबारत' कायदेशीर आहे, यासाठी लेखी कराराची आवश्यकता नाही.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURTMUSLIMS CAN END MARRIAGE MUBARAATमुबारतमुबारत म्हणजे कायMUTUAL CONSENT DIVORCE BY MUBARAAT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.