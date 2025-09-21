सोमवारपासून जीएसटी दर कपात; तूप, पनीर, सुकामेवा, टीव्ही, एसी... ; वाचा काय होणार स्वस्त
सोमवारपासून सुमारे ३७५ वस्तूंवरील कमी केलेला जीएसटी दर लागू होईल. त्याल्यामुळे तूप, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे आणि ऑटोमोबाईलच्या किमती स्वस्त होतील.
Published : September 21, 2025 at 11:52 PM IST
नवी दिल्ली : सोमवारपासून सुमारे ३७५ वस्तूंवरील कमी केलेला जीएसटी दर लागू झाल्यामुळे स्वयंपाकघरातील मुख्य वस्तू, औषधे आणि उपकरणे ते ऑटोमोबाईलपर्यंतच्या किमती स्वस्त होतील. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी, केंद्र आणि राज्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने २२ सप्टेंबरपासून - नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून - वस्तू आणि सेवांवरील कर दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तूप, पनीर, बटर, 'नमकीन', केचप, जाम, सुकामेवा, कॉफी आणि आईस्क्रीम यासारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि टीव्ही, एसी, वॉशिंग मशीन यासारख्या महत्त्वाकांक्षी वस्तू स्वस्त होतील. जीएसटी सुव्यवस्थितीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध एफएमसीजी कंपन्यांनी आधीच किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. बहुतेक औषधे आणि फॉर्म्युलेशन्सवरील जीएसटी आणि ग्लुकोमीटर आणि डायग्नोस्टिक किट्ससारख्या वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यामुळे, सामान्य माणसासाठी औषधांच्या किमती कमी होतील. तसंच, सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने गृहनिर्माण व्यावसायिकांना फायदा होईल.
सरकारने आधीच फार्मसींना त्यांच्या एमआरपीमध्ये सुधारणा करण्याचे किंवा जीएसटी कपातीचे फायदे लक्षात घेऊन कमी दराने औषधे विकण्याचे निर्देश दिले आहेत. जीएसटी दर कपातीचा सर्वात मोठा फायदा ऑटोमोबाईल खरेदीदारांना होणार आहे जिथे कर दर लहान आणि मोठ्या कारसाठी अनुक्रमे १८ टक्के आणि २८ टक्के करण्यात आले आहेत. अनेक कार कंपन्यांनी आधीच किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. सेवांबाबत, हेल्थ क्लब, सलून, फिटनेस सेंटर, योग इत्यादी सेवांसह सौंदर्य आणि शारीरिक कल्याण सेवांवरील जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) सह १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
केसांचे तेल, टॉयलेट साबण, शाम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या उत्पादनांवरही सध्याच्या १२/१८ टक्क्यांवरून ५ टक्के कर लागू करण्यात आला आहे. टॅल्कम पावडर, फेस पावडर, शेव्हिंग क्रीम आणि आफ्टर-शेव्ह लोशन यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीही कमी होऊ शकतात कारण जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
२२ सप्टेंबरपासून लागू होणारी जीएसटी ही दोन-स्तरीय रचना असेल ज्यामध्ये बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर ५ आणि १८ टक्के कर आकारला जाईल. अति-लक्झरी वस्तूंवर ४० टक्के कर आकारला जाईल तर तंबाखू आणि संबंधित उत्पादने २८ टक्के अधिक उपकर श्रेणीत राहतील. सध्या, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा ४ स्लॅबमध्ये आकारला जातो. त्याशिवाय, लक्झरी वस्तू आणि काही उत्पादनांवर भरपाई उपकर आकारला जातो.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं की, जीएसटी सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी रुपये येतील, ज्यामुळे लोकांकडे जास्त रोख रक्कम उपलब्ध होईल जी अन्यथा करांच्या स्वरूपात गेली असती. सध्या १२ टक्के जीएसटी स्लॅब अंतर्गत असलेल्या सुमारे ९९ टक्के वस्तू ५ टक्क्यांवर जातील. या फेरबदलामुळे २८ टक्के कर स्लॅब अंतर्गत असलेल्या ९० टक्के वस्तू १८ टक्क्यांवर येतील.
अनेक वस्तू जशा स्वस्त होणार आहेत, त्याचवेळी काही वस्तू महागही होणार आहेत. त्यामध्ये, तंबाखू आणि घातक पदार्थ, पान मसाला, गुटखा, तंबाखू आणि सिगारेटवर आता २८% वरून ४०% जीएसटी लागेल. कार्बोनेटेड/एरेटेड शीतपेये, कॅफिनेटेड पेये आणि फळांवर आधारित फिजी पेये देखील ४०% च्या श्रेणीत येतील.
याचबरोबर लक्झरी वस्तू जसे की, १२०० सीसी/१५०० सीसीपेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या एसयूव्ही आणि मोठ्या कारवर ४०% जीएसटी लागेल. ३५० सीसीपेक्षा जास्त मोटारसायकली, नौका, खासगी विमाने आणि अगदी रिव्हॉल्व्हर तसंच पिस्तूल देखील ४०% च्या श्रेणीत येतील. इतर करवाढीमध्ये कोळसा, लिग्नाइट आणि पीटवर ५% ऐवजी १८% कर लागेल. डिझेलमध्ये न मिसळलेले बायोडिझेल १२% वरून १८% पर्यंत वाढेल. २,५०० रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम कपडे आणि कापड आणि मोठी किंमत असलेल्या कापडाच्या रजाई देखील १८% पर्यंत वाढतील.