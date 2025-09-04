ETV Bharat / bharat

मोदी सरकारचा मोठा धमाका! जीएसटीचे दोन् स्लॅब रद्द; कोणकोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? वाचा संपूर्ण लिस्ट - GST TWO SLABS CUT

केंद्र सरकारनं जीएसटीचे दोन स्लॅब रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. कोणकोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? घ्या जाणून...

GST Council meeting decision gst two slabs cut
जीएसटी दोन स्लॅब रद्द (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 12:07 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 12:39 AM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जीएसटी काउंसिलची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटीतील 12 आणि 28 टक्के हे स्लॅब काढून टाकले आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. त्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. आता फक्त 5 आणि 18 टक्के जीएसटी स्लॅब असणार आहेत. त्यामुळे सर्व वस्तू या दोन स्लॅबच्या आतच बसणार आहेत.

कसा आहे नवीन जीएसटी स्लॅब? : 28 टक्के जीएसटी असलेली वस्तू 18 टक्क्यांपर्यंत येणार आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा थेट ग्राहकांना होणार आहे. दुसरीकडे आरोग्याला हानिकारक असलेल्या वस्तूंसाठी एक वेगळा स्लॅब तयार केला आहे. हा 40 टक्के असणार आहे. दूध, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी, पराठा आता शून्य जीएसटी स्लॅबमध्ये असतील. त्यामुळे सर्वसामन्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. नव्या बदलाची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी ही माहिती दिली आहे.

काय स्वस्त होणार? : आरोग्य उपकरणे आणि 33 औषधांवर जीएसटी आकारला जाणार नाही. चष्मा आणि दृष्टीशी संबंधित उपकरणांवरही 5 टक्के जीएसटी असेल. सुक्या मेव्यांवरील म्हणजेच काजू, बदाम, पिस्ता, खजूर, मिश्र काजू, नारळ पाणी, सोया मिल्क ड्रिंक, फळांच्या रसावर आधारित पेय, दुधावर आधारित पेय यासारख्या पॅकेज्ड पेय, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूटेड राईस, बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया, इत्यादींवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. संगमरवरी, चामडे, शेतकरी आणि त्यांच्या उत्पादनांवर आकारण्यात येणारा 12 टक्के जीएसटी देखील 5 टक्के करण्यात आला आहे. आरोग्य विमा आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटीमध्येही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. शूज आणि कपड्यांवरही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. आता त्यावर 12 टक्क्यांऐवजी फक्त 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

33 जीवनरक्षक औषधे जीएसटीमधून बाहेर : सर्वात मोठा दिलासा आरोग्य क्षेत्राला मिळाला आहे. कौन्सिलने 33 जीवनरक्षक औषधांवरून जीएसटी पूर्णपणे हटवला आहे. यामध्ये कॅन्सर, दुर्मीळ आजार आणि गंभीर आजारांच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या औषधांचाही समावेश आहे, ज्यावर आधी 5% कर लागू होता. याशिवाय इतर अनेक औषधे आणि मेडिसिन्सवरील कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.

काय महाग होणार? : लक्झरी वस्तू, कार आणि बाईक अधिक महाग होतील. कारण नव्या स्लॅबमध्ये यांना विशेष स्लॅब देण्यात आला आहे. तंबाखू, जर्दा, पान मसाला, फ्लेवर, फ्रूट ड्रिंक आणि इतर पॅकेज्ड पेये महाग होतील. 350 सीसी पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या बाईक महाग होतील.

शेतकरी आणि कामगारांना दिलासा : बैठकीत कृषी आणि श्रमप्रधान क्षेत्रांना मोठा दिलासा देण्यात आला. ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रसामग्री – जसे की नांगरणी, कापणी, थ्रेसिंग, चारा तयार करणे आणि कंपोस्टिंग यंत्रांवर जीएसटी 12% वरून 5% करण्यात आला आहे. 12 प्रकारच्या बायोपेस्टिसाइड्स आणि नैसर्गिक मेंथॉलवरही कर 12% वरून 5% करण्यात आला. त्याचप्रमाणे हँडीक्राफ्ट, संगमरवर, ग्रॅनाइट ब्लॉक्स आणि इंटरमीडिएट लेदर गुड्स या श्रमप्रधान उद्योगांनाही 5% जीएसटी सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.

कपडे होतील स्वस्त : मनीकंट्रोलच्या माहितीनुसार, बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. आता 2500 रुपयांपर्यंतचे कपडे फक्त 5% जीएसटी स्लॅबमध्ये येतील. याआधी फक्त 1000 पर्यंतचे कपडे या श्रेणीत होते. तर त्यापेक्षा महाग कपड्यांवर 12% कर लावला जात होता. नवीन निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा - सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारचं सर्वसामान्यांना मोठं गिफ्ट; जीएसटीचे दोन स्लॅब रद्द, जीवनावश्यक वस्तू होणार स्वस्त

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जीएसटी काउंसिलची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटीतील 12 आणि 28 टक्के हे स्लॅब काढून टाकले आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. त्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. आता फक्त 5 आणि 18 टक्के जीएसटी स्लॅब असणार आहेत. त्यामुळे सर्व वस्तू या दोन स्लॅबच्या आतच बसणार आहेत.

कसा आहे नवीन जीएसटी स्लॅब? : 28 टक्के जीएसटी असलेली वस्तू 18 टक्क्यांपर्यंत येणार आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा थेट ग्राहकांना होणार आहे. दुसरीकडे आरोग्याला हानिकारक असलेल्या वस्तूंसाठी एक वेगळा स्लॅब तयार केला आहे. हा 40 टक्के असणार आहे. दूध, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी, पराठा आता शून्य जीएसटी स्लॅबमध्ये असतील. त्यामुळे सर्वसामन्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. नव्या बदलाची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी ही माहिती दिली आहे.

काय स्वस्त होणार? : आरोग्य उपकरणे आणि 33 औषधांवर जीएसटी आकारला जाणार नाही. चष्मा आणि दृष्टीशी संबंधित उपकरणांवरही 5 टक्के जीएसटी असेल. सुक्या मेव्यांवरील म्हणजेच काजू, बदाम, पिस्ता, खजूर, मिश्र काजू, नारळ पाणी, सोया मिल्क ड्रिंक, फळांच्या रसावर आधारित पेय, दुधावर आधारित पेय यासारख्या पॅकेज्ड पेय, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूटेड राईस, बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया, इत्यादींवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. संगमरवरी, चामडे, शेतकरी आणि त्यांच्या उत्पादनांवर आकारण्यात येणारा 12 टक्के जीएसटी देखील 5 टक्के करण्यात आला आहे. आरोग्य विमा आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटीमध्येही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. शूज आणि कपड्यांवरही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. आता त्यावर 12 टक्क्यांऐवजी फक्त 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

33 जीवनरक्षक औषधे जीएसटीमधून बाहेर : सर्वात मोठा दिलासा आरोग्य क्षेत्राला मिळाला आहे. कौन्सिलने 33 जीवनरक्षक औषधांवरून जीएसटी पूर्णपणे हटवला आहे. यामध्ये कॅन्सर, दुर्मीळ आजार आणि गंभीर आजारांच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या औषधांचाही समावेश आहे, ज्यावर आधी 5% कर लागू होता. याशिवाय इतर अनेक औषधे आणि मेडिसिन्सवरील कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.

काय महाग होणार? : लक्झरी वस्तू, कार आणि बाईक अधिक महाग होतील. कारण नव्या स्लॅबमध्ये यांना विशेष स्लॅब देण्यात आला आहे. तंबाखू, जर्दा, पान मसाला, फ्लेवर, फ्रूट ड्रिंक आणि इतर पॅकेज्ड पेये महाग होतील. 350 सीसी पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या बाईक महाग होतील.

शेतकरी आणि कामगारांना दिलासा : बैठकीत कृषी आणि श्रमप्रधान क्षेत्रांना मोठा दिलासा देण्यात आला. ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रसामग्री – जसे की नांगरणी, कापणी, थ्रेसिंग, चारा तयार करणे आणि कंपोस्टिंग यंत्रांवर जीएसटी 12% वरून 5% करण्यात आला आहे. 12 प्रकारच्या बायोपेस्टिसाइड्स आणि नैसर्गिक मेंथॉलवरही कर 12% वरून 5% करण्यात आला. त्याचप्रमाणे हँडीक्राफ्ट, संगमरवर, ग्रॅनाइट ब्लॉक्स आणि इंटरमीडिएट लेदर गुड्स या श्रमप्रधान उद्योगांनाही 5% जीएसटी सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.

कपडे होतील स्वस्त : मनीकंट्रोलच्या माहितीनुसार, बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. आता 2500 रुपयांपर्यंतचे कपडे फक्त 5% जीएसटी स्लॅबमध्ये येतील. याआधी फक्त 1000 पर्यंतचे कपडे या श्रेणीत होते. तर त्यापेक्षा महाग कपड्यांवर 12% कर लावला जात होता. नवीन निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा - सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारचं सर्वसामान्यांना मोठं गिफ्ट; जीएसटीचे दोन स्लॅब रद्द, जीवनावश्यक वस्तू होणार स्वस्त

Last Updated : September 4, 2025 at 12:39 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GST COUNCIL MEETING DECISIONNEW GST RATESजीएसटी स्लॅब रद्द वस्तू स्वस्तFINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMANGST TWO SLABS CUT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.