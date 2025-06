ETV Bharat / bharat

वरातीत डीजेवरून वाद झाल्यानं समजावून सांगणाऱ्या वरपित्याला बेदम मारहाण; वराची हत्या - GROOM MURDER NEWS

गाजीपूर (लखनौ)- विवाह समारंभात अनेकदा वाद होतात. पण, वरातीत डीजेवरून वाद झाल्यानं थेट वराची हत्या झाल्याचा प्रकार उत्तर प्रदेशमधील गाजीपूरमध्ये घडला आहे. दिलदारनगर पोलीस स्टेशन परिसरातील जगदीशपूर गावात डीजेवर नाचण्यावरून विवाह समारंभात वाद झाला. या वादात ग्रामस्थांनी वरासह त्याच्या आणि त्याच्या वडिलांना काठ्या आणि बंदुकीच्या ठोक्यांनी बेदम मारहाण केली. प्रथमोपचारानंतर जखमी झालेल्या वराला आणि त्याच्या पित्याला गाजीपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आलं. वराची प्रकृती गंभीर झाल्यावर डॉक्टरांनी त्यांना वाराणसी ट्रॉमा सेंटरमध्ये रेफर केले. शुक्रवारी रात्री उपचारादरम्यान वराचा मृत्यू झाला. वराची हत्या प्रकरणात 8 जणांविरोधात गुन्हा: वराच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तूलसह आरोपीला अटक केली आहे. तर उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. घटनेनंतर परिसरात संतापाचं आणि शोकाकुल वातावरण आहे.

