आग्र्यात मराठी कलाकारांनी सादर केला 'जाणता राजा'चा भव्य प्रयोग; छत्रपती शिवाजी महाराजांचं 200 कोटींचं डिजीटल म्युझियम उभारणार!

आग्र्यात महाराष्ट्रातील कलाकारांनी 'जाणता राजा' या महानाट्याचा प्रयोग सादर केला. यावेळी उत्तर प्रदेशचे मंत्री जयवीर सिंह यांनी शिवरायांचं भव्य वस्तुसंग्रहालय उभारण्याची घोषणा केली.

Janata Raja in Agra
आग्र्यात मराठी कलाकारांनी सादर केला 'जाणता राजा'चा भव्य प्रयोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 10:19 AM IST

आग्रा : महाराष्ट्रातील कलाकारांनी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे शनिवारी सायंकाळी 'जनता राजा' या ऐतिहासिक महानाट्याचं भव्य सादरीकरण केलं. या प्रभावी नाट्यप्रयोगामुळे ताज नगरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्य गाथेनं दुमदुमून गेली.

फतेहाबाद रोडवरील कलाकृती कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये पार पडलेल्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि उत्तर प्रदेशचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मंत्री जयवीर सिंह यांनी मोठी घोषणा करताना सांगितलं की, 'छत्रपती शिवाजी महाराजांना ज्या ठिकाणी कैद करून ठेवण्यात आलं होतं, तिथं सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय उभारण्यात येईल.'

"जनतेचं मन ओळखणारे शासक" : यावेळी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिवाजी महाराजांचे वर्णन "जनतेचं मन ओळखणारे शासक" असं केलं. तसेच, त्यांनी सांगितलं की त्यांनी हे नाटक तीन वेळा पाहिलं आहे. दिल्लीमध्ये प्रमोद महाजन यांच्या प्रयत्नांनी, त्यानंतर औरंगाबादमध्ये आणि आता आग्र्यात नाटक पाहिलं आहे.

मार्च 2026 पर्यंत डिजिटल म्युझियम तयार होणार : याउत्तर प्रदेशचे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितलं की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कैद स्थळी 197.27 कोटी रुपयांच्या खर्चाने अत्याधुनिक डिजिटल म्यूझियम मार्च 2026 पर्यंत तयार होणार आहे.

मंत्री जयवीर सिंह यांनी योगी सरकारच्या गेल्या 8.5 वर्षांतील प्रयत्नांचा उल्लेख करत सांगितलं की, आग्र्यासाठी 55 प्रकल्पांवर 512 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये बटेश्वरमधील 191 कोटी रुपयांच्या खर्चातून 101 शिवमंदिरांचा विकास आणि कैलास मंदिरासाठी 20 कोटी रुपयांचा खर्च यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, 2022 पर्यंत पर्यटकांच्या आगमनाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश देशात प्रथम क्रमांकावर असेल.

याच कार्यक्रमात दिव्य प्रेम सेवा मिशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आशिष गौतम म्हणाले की, आग्रा ही सनातन धर्म आणि भगवान शिव यांची पवित्र भूमी आहे. 1666 मध्ये औरंगजेबानं येथेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना विश्वासघात करून कैद केलं होतं. जवळपास तीन महिन्यांच्या कैदेनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज आग्राहून रायगडला परतले. त्यांनी 1674 मध्ये हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली.

कार्यक्रमाला मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता : या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक महेंद्र, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. मंजू भदोरिया, आमदार डॉ. जी.एस. धर्मेश, माजी मंत्री उदयभान सिंह यांच्यासह स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महाराज, प्रा. डी.पी. सिंह, महेश चतुर्वेदी, राकेश गर्ग, संजय चतुर्वेदी आणि आग्रा व 20 जिल्ह्यांतील प्रेक्षक, सनातन प्रेमी, विद्यार्थी तसेच भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते. लखनौ येथे यशस्वी प्रयोगानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विनंतीनुसार हा कार्यक्रम आग्र्यात आयोजित करण्यात आला होता.

