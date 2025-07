ETV Bharat / bharat

शाळेत प्रार्थना सुरू असताना वर्गाचं छत कोसळलं; चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ८ जण गंभीर जखमी - GOVERNMENT SCHOOL ROOF COLLAPSE

सरकारी शाळेचे छत कोसळल्याची दुर्घटनेनंतर जमा झालेले ग्रामस्थ ( Source- ETV Bharat Reporter )

July 25, 2025

झालावाड (जयपूर) - राजस्थानमधील सरकारी शाळांची झालेली भयंकर स्थिती समोर आली आहे. पिपलोडी गावात असलेल्या सरकारी शाळेचे छत अचानक कोसळले. ही दुर्घटना झालावाड जिल्ह्यातील मनोहरथाना परिसरात सकाळी दुर्घटना घडली आहे. या अपघातात चार मुलांचा मृत्यू झाला. १९ मुले ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुले शाळेत पोहोचल्यानंतर प्रार्थनेसाठी जात असताना शाळेच्या एका खोलीचा छत अचानक कोसळला. छत कोसळल्यानं १९ मुले छताच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली आहे. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थ आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं मुलांना ढिगाऱ्याबाहेर काढण्यात आलं. डांगीपुरा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी विजेंद्र कुमार यांनी माहिती दिलेल्या माहितीनुसार मुलांना ढिगाऱ्यातून सुरक्षितपणं बाहेर काढण्यात आलं आहे. जिल्हा प्रशासन, पोलिस आणि शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. मदत आणि बचाव कार्य वेगानं सुरू करण्यात आलं आहे. ५ जखमींपैकी ८ जण गंभीर जखमी- सर्व जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मनोहरथाना येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (सीएचसी) नेण्यात आलं. डॉक्टरांनी चार मुलांना मृत घोषित केलं. उर्वरित १५ जखमींपैकी ८ जण गंभीर आहेत. त्यांना झालावाड जिल्हा रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम जीर्ण झाले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि प्रशासनाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. जेसीबी मशीनच्या मदतीनं ढिगारा काढण्याचं काम सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात सतत पाऊस पडत आहे. त्यामुळे शाळेची इमारत कमकुवत झाली होती.

