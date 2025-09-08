लाल किल्ल्याच्या परिसरातून १ कोटींचा सोन्याचा कलश नेणाऱ्या आरोपीला अटक; कशी केली चोरी?
लाल किल्ला परिसरातून चोरीला गेलेल्या १ कोटी रुपयांच्या कलशाच्या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकानं रविवारी रात्री उशिरा आरोपीला अटक केली. सोन्याचा कलशही जप्त केला.
Published : September 8, 2025 at 1:12 PM IST
नवी दिल्ली-हिऱ्यांनी मढविलेला १ कोटींचा सोन्याचा कलश लाल किल्ल्याच्या परिसरातून चोरून नेणाऱ्या आरोपीला दिल्ली गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक किली आहे. जैन बांधवांच्या धार्मिक कार्यक्रमानंतर सोन्याच्या कलशची चोरी झाली होती. दिल्ली पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्याची पुष्टी दिली आहे. मात्र, आरोपीची चौकशी झाल्यानंतर अधिक माहिती मिळू शकेल, असे पोलिसांनी सांगितलं. भारत भूषण असे आरोपीचं नाव आहे.
लाल किल्ल्याच्या समोर १५ ऑगस्टला जैन बांधवांनी दशलक्षण महापर्वाचं आयोजन केलं होतं. येथील दहा दिवसांच्या कार्यक्रमात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनीदेखील सहभाग नोंदविला होता. या कार्यक्रमातून १ कोटींच्या कलशाची चोरी झाल्यानं ऐतिहासिक वारसा असलेल्या लाल किल्ल्याजवळ सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी असल्याच दिसून आलं होतं. चोरीच्या घटनेनंतर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज पाहून तपासाला सुरुवात केली. सीसीटीव्ही फुटेज पाहिलं असता आरोपी हा जैन साधुंच्या वेशात धार्मिक कार्यक्रमात वावरताना दिसून आला. आरोपी हा १५० ग्रॅम हिरे, माणिक आणि पाचू जडवलेले ७६० ग्रॅम सोन्याचा कलश असलेली बॅग आणि इतर मौल्यवान वस्तू घेऊन पळाला होता.
व्यापाऱ्याचा होता कलश- सोन्याचा कलश दिल्लीतील व्यापारी सुधीर कुमार जैन यांच्या मालकीचा होता. त्यांनी सांगितलं, हा कलश त्यांच्या कुटुंबाकडं अनेक पिढ्यानपिढ्यापासून आहे. कलश चोरीची घटना ३ सप्टेंबरला सकाळी ९:२६ च्या सुमारास घडली. तेव्हा लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासह मान्यवर हे जैन संतांचे स्टेजवर आशीर्वाद घेत होते. पोलीस सूत्रांनी सांगितलं, संशयिताची कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे हालचाल कैद झाली होती. त्यावरून आरोपीला ओळखून त्याला अटक करण्यात मदत झाली. आरोपीला लवकरच न्यायालयात हजर केले जाईल.
कलशही जप्त - दिल्ली पोलीस आणि गुन्हे शाखेने वैशाली कॉलनीत छापा टाकून भारत भूषणला अटक केली. भारत भूषण हा दिल्लीत एका व्यावसायिकाकडे ड्रायव्हर म्हणून काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारत भूषणच्या ताब्यातून एक कलशही जप्त करण्यात आला आहे. लाल किल्ल्याच्या परिसरात कडेकोट बंदोबस्त असताना आणि व्हीआयपींची उपस्थिती असलेल्या कार्यक्रमात मोठी चोरी झाल्यानं खळबळ उडाली होती. आरोपी अटक झाल्यानं आयोजकांना दिलासा मिळाला आहे.