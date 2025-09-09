भारतात सोन्याचे दर भिडले गगनाला, 1,10,000 रुपयांचा ओलांडला टप्पा; का वाढतेय सोन्याची किंमत? जाणून घ्या कारण
तज्ज्ञांच्या मते यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची वाढती अपेक्षा आणि अमेरिकेतील अलिकडच्या कमकुवत बाजारातील आकडेवारी ही सोन्याची मागणी वाढण्याची मुख्य कारणं आहेत.
Published : September 9, 2025 at 4:44 PM IST
नवी दिल्ली : जागतिक बाजारपेठेत सोन्याच्या दरात काही दिवसांपासून सातत्यानं वाढ होत आहे. मंगळवारी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली. त्यामुळं सोन्याच्या दरानं ऐतिहासिक झेप घेतली. तसंच चांदीच्या दरातही वाढ झाली आहे. मंगळवारी सोन्याचा दर प्रति तोळा 1.10,047 इतका सर्वाधिक आहे.
सुरक्षित संपत्ती म्हणून सोने खरेदीकडे कल : तज्ज्ञांच्या मते यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची वाढती अपेक्षा आणि अमेरिकेतील अलिकडच्या कमकुवत बाजारातील आकडेवारी ही सोन्याची मागणी वाढवण्याची मुख्य कारणं आहेत. "अमेरिकेतील रोजगार अहवालातील निराशाजनक निकालांनंतर गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे की फेडरल रिझर्व्ह लवकरच व्याजदरात आणखी कपात करेल. या निर्णयामुळं डॉलर कमकुवत झाला आणि गुंतवणूकदार सुरक्षित संपत्ती म्हणून सोन्याकडं वळलेत," असं रिलायन्स सिक्युरिटीजचे वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक जिगर त्रिवेदी यांनी सांगितलं.
सोन्याचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता : परदेशातील बाजारातही सोन्याच्या किमती नवीन उंची गाठत आहेत. कॉमेक्सवरील डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी सोन्याचा भाव $3,694.75 प्रति औंस होता. अमेरिकेतील आर्थिक आकडेवारीत घट आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळं गुंतवणूकदारांसाठी सोन्याला एक आकर्षक पर्याय बनवलं आहे. जर अमेरिकेतील रोजगार आकडेवारीत सुधारणा झाली नाही. फेडरल रिझर्व्हचे चलनविषयक धोरण ढिलं राहिलं तर सोन्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात. अशावेळी भारतातील गुंतवणूकदार देखील सोन्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचं दिसून येतं. आर्थिक अनिश्चितता आणि जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांमध्ये सोनं सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय म्हणून प्रमुख राहिले आहे, असं विश्लेषक सांगतात.
बाजारपेठेत मागणी वाढली : देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी वाढल्यामुळं सोन्याच्या किमतीत वाढ होत राहण्याची अपेक्षा आहे. सोन्याच्या किमतीत झालेली ही विक्रमी वाढ केवळ गुंतवणूकदारांसाठीच नाही तर दागिने आणि इतर व्यवसाय क्षेत्रांसाठीही एक महत्त्वाचा संकेत आहे. येत्या काळात जागतिक आर्थिक आकडेवारी आणि फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांची दिशा सोन्याच्या किमतीवर परिणाम करत राहतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
