Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

जंगलात फोटो काढायला मित्रासोबत गेली तरुणी: पाच नराधमांनी केला सामूहिक बलात्कार - GIRL GANG RAPED IN SIDHI JUNGLE

तरुणी मित्रासोबत फोटो काढण्यासाठी जंगलात गेली होती. यावेळी नराधमांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्यानं खळबळ उडाली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नराधमांचा शोध सुरू आहे.

GIRL GANG RAPED IN SIDHI JUNGLE
नराधमांचा शोध घेताना पोलीस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read

भोपाळ : मित्रासोबत जंगलाच फोटो काडण्यासाठी गेलेल्या तरुणीवर पाच नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना मध्यप्रदेशातील सिधी जिल्ह्यातील चुरहट पोलीस ठाण्याच्या परिसरात बुधवारी घडली. नराधमांनी तरुणीच्या मित्राच्या डोक्यात काठीनं मारहाण केल्यानं तो बेशुद्ध झाला. त्यानंतर या नराधमांनी पीडितेवर अत्याचार केल्याची आपबिती या तरुणीनं पोलिसांना दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन संशयित आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

जंगलात फोटो काढायला मित्रासोबत गेली तरुणी अन् नराधमांनी साधला डाव; पीडितेवर 5 जणांचा सामूहिक बलात्कार (ETV Bharat)

फोटो काढण्यासाठी गेले जंगलात अन् नराधमांनी साधला डाव : पीडितेनं पोलिसांना सांगितलं की, "मी मंगळवारी दुपारी 2:00 वाजता माझ्या मित्रासोबत बारिगवा गावात गेलो. आम्ही फोटो काढण्यासाठी जंगलात गेलो. तिथं आधीच 5 नराधम वाट पाहत होते. आम्ही खाली येऊ लागताच त्यांनी माझं तोंड दाबलं. त्यांनी माझ्या मित्राच्या डोक्यावर काठीनं वार केला. त्यामुळे तो जमिनीवर पडला. यानंतर 3 जणांनी मला उचलून जंगलाच्या वरच्या बाजूला नेलं. तर दोन जण माझ्या मित्राला धरून होते."

पीडितेवर 5 नराधणांनी केला सामूहिक बलात्कार : पीडितेनं सांगितलं की, त्या सर्वांनी मिळून माझ्यावर बलात्कार केला. मी रडत त्यांना विनवणी केली, त्यांच्या पाया पडले, पण कोणीही माझ्यावर दया दाखवली नाही. मी कोणाला सांगितलं तर ते दोघांनाही मारतील, अशी त्यांनी मला धमकी दिली. त्यानंतर सर्वजण माझा आणि माझ्या मित्राचा फोन घेऊन पळून गेले. यानंतर, मी जंगलातून पळत जाऊन गावकऱ्यांना याबद्दल माहिती दिली," असं पीडितेनं यावेळी सांगितलं.

सामूहिक बलात्काराची माहिती सरपंच पतीनं दिली पोलिसांना : या प्रकरणात सरपंचाचे पती दलवीर सिंह गोंड म्हणाले की, "मी माझ्या गावात घराचं बांधकाम करत होतो. यावेळी तेव्हा 2 ते 2:30 वाजताच्या दरम्यान एक तरुणी रडत आली. यावेळी तिनं तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला आहे, असं सांगितलं. पीडितेनं दिलेल्या माहितीनं आमच्या पायाखालची जमीन सरकली. पीडितेनं माहिती देताच आम्ही तत्काळ पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. पोलिसांनीही माहिती देताच घटनास्थळ गाठलं. मी पोलिसांसह जंगलात गेलो. यानंतर मला तिथं एक टॉवेल पडलेला आढळला. तिथली घटना पाहून असं वाटलं की इथं काहीतरी इपरित घडलं आहे. पोलिसांनी माझा जबाब घेतला आणि चौकशी केली. पोलीस रात्रभर माझ्या गावात आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये नराधमांचा शोध घेत होते. त्यामुळे संपूर्ण गावात दहशत पसरली आहे."

आरोपींना दिली जाईल कठोर शिक्षा : नराधमांनी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केल्यामुळे पोलिसांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. चुरहटचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी आशुतोष द्विवेदी म्हणाले की, "आम्हाला सेमरिया पोलीस ठाण्याकडून या प्रकरणाची माहिती मिळाली. घटनास्थळ चुरहट पोलीस ठाण्याच्या परिसराच आहे. मात्र पीडिता प्रथम सेमरिया पोलीस ठाण्यात पोहोचली. तिथं पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिला प्राथमिक उपचारासाठी पाठवून त्यानंतर रात्री उशिरा चुरहट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. काही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यांची चौकशी सुरू आहे." तर सिद्धीचे पोलीस अधीक्षक डॉ रवींद्र वर्मा यांनीही घटनेचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, "हा भयंकर गुन्हा असून आमच्या पथकाची पहिली प्राथमिकता पीडितेवर उपचार करणं होती. पीडितेला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आरोपी जंगलात पळून गेले, त्या भागात सीसीटीव्ही नाहीत. यामुळे थोडा वेळ लागत आहे, परंतु लवकरच आरोपींना अटक केली जाईल. त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल."

हेही वाचा :

  1. संतापजनक! साडेचार वर्षाच्या चिमुरडीवर घरात नेऊन अत्याचार; नराधमाला अटक, चार दिवस कोठडी
  2. सोशल मीडियावर ओळख झालेल्या तरुणाला भेटायला गेलेल्या विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार; सहा जणांना अटक
  3. बालसुधारगृहात एचआयव्ही बाधित मुलीवर बलात्कार, जबरदस्तीने गर्भपात; ६ जणांवर गुन्हा दाखल

भोपाळ : मित्रासोबत जंगलाच फोटो काडण्यासाठी गेलेल्या तरुणीवर पाच नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना मध्यप्रदेशातील सिधी जिल्ह्यातील चुरहट पोलीस ठाण्याच्या परिसरात बुधवारी घडली. नराधमांनी तरुणीच्या मित्राच्या डोक्यात काठीनं मारहाण केल्यानं तो बेशुद्ध झाला. त्यानंतर या नराधमांनी पीडितेवर अत्याचार केल्याची आपबिती या तरुणीनं पोलिसांना दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन संशयित आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

जंगलात फोटो काढायला मित्रासोबत गेली तरुणी अन् नराधमांनी साधला डाव; पीडितेवर 5 जणांचा सामूहिक बलात्कार (ETV Bharat)

फोटो काढण्यासाठी गेले जंगलात अन् नराधमांनी साधला डाव : पीडितेनं पोलिसांना सांगितलं की, "मी मंगळवारी दुपारी 2:00 वाजता माझ्या मित्रासोबत बारिगवा गावात गेलो. आम्ही फोटो काढण्यासाठी जंगलात गेलो. तिथं आधीच 5 नराधम वाट पाहत होते. आम्ही खाली येऊ लागताच त्यांनी माझं तोंड दाबलं. त्यांनी माझ्या मित्राच्या डोक्यावर काठीनं वार केला. त्यामुळे तो जमिनीवर पडला. यानंतर 3 जणांनी मला उचलून जंगलाच्या वरच्या बाजूला नेलं. तर दोन जण माझ्या मित्राला धरून होते."

पीडितेवर 5 नराधणांनी केला सामूहिक बलात्कार : पीडितेनं सांगितलं की, त्या सर्वांनी मिळून माझ्यावर बलात्कार केला. मी रडत त्यांना विनवणी केली, त्यांच्या पाया पडले, पण कोणीही माझ्यावर दया दाखवली नाही. मी कोणाला सांगितलं तर ते दोघांनाही मारतील, अशी त्यांनी मला धमकी दिली. त्यानंतर सर्वजण माझा आणि माझ्या मित्राचा फोन घेऊन पळून गेले. यानंतर, मी जंगलातून पळत जाऊन गावकऱ्यांना याबद्दल माहिती दिली," असं पीडितेनं यावेळी सांगितलं.

सामूहिक बलात्काराची माहिती सरपंच पतीनं दिली पोलिसांना : या प्रकरणात सरपंचाचे पती दलवीर सिंह गोंड म्हणाले की, "मी माझ्या गावात घराचं बांधकाम करत होतो. यावेळी तेव्हा 2 ते 2:30 वाजताच्या दरम्यान एक तरुणी रडत आली. यावेळी तिनं तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला आहे, असं सांगितलं. पीडितेनं दिलेल्या माहितीनं आमच्या पायाखालची जमीन सरकली. पीडितेनं माहिती देताच आम्ही तत्काळ पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. पोलिसांनीही माहिती देताच घटनास्थळ गाठलं. मी पोलिसांसह जंगलात गेलो. यानंतर मला तिथं एक टॉवेल पडलेला आढळला. तिथली घटना पाहून असं वाटलं की इथं काहीतरी इपरित घडलं आहे. पोलिसांनी माझा जबाब घेतला आणि चौकशी केली. पोलीस रात्रभर माझ्या गावात आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये नराधमांचा शोध घेत होते. त्यामुळे संपूर्ण गावात दहशत पसरली आहे."

आरोपींना दिली जाईल कठोर शिक्षा : नराधमांनी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केल्यामुळे पोलिसांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. चुरहटचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी आशुतोष द्विवेदी म्हणाले की, "आम्हाला सेमरिया पोलीस ठाण्याकडून या प्रकरणाची माहिती मिळाली. घटनास्थळ चुरहट पोलीस ठाण्याच्या परिसराच आहे. मात्र पीडिता प्रथम सेमरिया पोलीस ठाण्यात पोहोचली. तिथं पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिला प्राथमिक उपचारासाठी पाठवून त्यानंतर रात्री उशिरा चुरहट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. काही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यांची चौकशी सुरू आहे." तर सिद्धीचे पोलीस अधीक्षक डॉ रवींद्र वर्मा यांनीही घटनेचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, "हा भयंकर गुन्हा असून आमच्या पथकाची पहिली प्राथमिकता पीडितेवर उपचार करणं होती. पीडितेला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आरोपी जंगलात पळून गेले, त्या भागात सीसीटीव्ही नाहीत. यामुळे थोडा वेळ लागत आहे, परंतु लवकरच आरोपींना अटक केली जाईल. त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल."

हेही वाचा :

  1. संतापजनक! साडेचार वर्षाच्या चिमुरडीवर घरात नेऊन अत्याचार; नराधमाला अटक, चार दिवस कोठडी
  2. सोशल मीडियावर ओळख झालेल्या तरुणाला भेटायला गेलेल्या विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार; सहा जणांना अटक
  3. बालसुधारगृहात एचआयव्ही बाधित मुलीवर बलात्कार, जबरदस्तीने गर्भपात; ६ जणांवर गुन्हा दाखल

For All Latest Updates

TAGGED:

GANG RAPED IN THE JUNGLE OF SIDHIFRIEND INJURED BY HITTING5 जणांचा सामूहिक बलात्कारफोटो काढायला मित्रासोबत गेली तरुणीGIRL GANG RAPED IN SIDHI JUNGLE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.