तीन मजली घराला लागलेल्या आगीत चौघांचा मृत्यू, मृतात तीन मुलांचा समावेश - FIRE IN BUILDING GHAZIABAD

नवी दिल्ली : गाझियाबादच्या (Ghaziabad Fire News) लोणी परिसरात आज (19 जाने.) पहाटे एक भीषण अपघात झाला. येथील कांचन पार्क परिसरात असलेल्या एका घराच्या तिसऱ्या मजल्यावर (Fire Broke Out In Three Storey House) भीषण आग लागली. या घटनेत एक महिला आणि तीन मुलांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले आहेत. अपघाताचं कारण सध्या स्पष्ट झालेलं नाही. दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि बचावकार्य सुरू केले.

आईसह मुलांचा मृत्यू : यावेळी अग्निशमन विभागाच्या जवानांनी भिंत आणि छत तोडून आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढलं. या घटनेत 32 वर्षीय महिला गुलबहार, पती शाहनवाज आणि त्यांची तीन मुलं आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुलबहार यांच्यासह त्यांच्या तीन मुलांचा मृत्यू झालाय. तर शाहनवाजसह इतर जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घरात शिवणकाम केलं जात असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात कपडे असल्यानं ही आग वेगानं पसरली. सध्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आहे. घटनास्थळी कुलिंगचं काम सुरू आहे. आगीचं कारणही तपासले जात आहे. या प्रकरणाचा लवकरच उलगडा होणार असल्याचं सांगितलं जातंय.