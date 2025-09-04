ETV Bharat / bharat

हिंदू-मुस्लिम एकतेचा गणेशोत्सव; कर्नाटकात हिंदू-मुस्लिम एकत्रितपणे करतात गणेशाची पूजा - GANESH UTSAV 2025

महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. तर कर्नाटकात दावणगेरे येथे हिंदू-मुस्लिम बांधव एकत्रितपणे गणेशोत्सव साजरा करत आहेत.

Ganesh Utsav 2025
दावणगेरे येथील गणपती (ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 8:50 PM IST

दावणगेरे (कर्नाटक): गणेश उत्सव तसंच त्याच काळात ईद ए मिलाद सण येतो तेव्हा हिंदू-मुस्लिम संघर्ष जास्त होतात आणि काही कारणामुळं जातीय दंगली होण्याची शक्यता जास्त असते. पण याउलट, हरिहरमध्ये हिंदू-मुस्लिम बांधव एकत्र गणेश उत्सव आणि ईद ए मिलाद साजरा करतात.

गणेश-ईद मिलाद उत्सव साजरा : मुस्लिम बांधव भगव्या रंगाच्या कपड्यांनी, तर हिंदू बांधव हिरव्या रंगानी रस्ता सजवून गणेश-ईद मिलाद उत्सव साजरा करतात. येथील लोकांनी भगवा ध्वज आणि इस्लामचे झेंडे एकत्र लावले आहेत. ज्यामुळं एक चांगला संदेश जातो की, येथे दुष्कर्म करणाऱ्यांना स्थान नाही, आपण सर्वजण एक आहोत.

Ganesh Utsav 2025
गणेश-ईद मिलाद उत्सव साजरा करणारे हिंदू-मुस्लिम बांधव (ETV Bhatrat)

ईद मिलाद मिरवणुकीत हिंदू लोक होतात सहभागी : दावणगेरे जिल्ह्यातील हरिहरनगर येथील जेसी लेआउटमध्ये हिंदू-मुस्लिम सौहार्द पसरवण्याचं काम सुरू आहे. श्री किरिया मित्र संघानं गेल्या ४५ वर्षांपासून हरिहर येथील जेसी लेआउटमध्ये साजरा करत असलेल्या गणेशोत्सवात मुस्लिम लोक सहभागी होतात. ते प्रार्थना आणि पूजा एकत्र करतात. दरम्यान, ईद मिलाद देखील एकत्र आल्यामुळं, हिंदू मुस्लिमांसोबत सण साजरा करतात. किरिया मित्र संघाने प्रतिष्ठापनेनंतर येणाऱ्या गणेश विसर्जन कार्यक्रमात मुस्लिम बांधव आघाडीवर असतात. ईद मिलाद उत्सवाच्या मिरवणुकीत हिंदू लोक सहभागी होतात आणि फळे, रस, पाणी वाटून आनंद व्यक्त करतात.

आपला कोणताही धर्म नाही, धर्मांना रंग नाही : या ठिकाणी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून, दोन्ही समुदायांचे लोक एकमेकांशी एकोप्याने राहात आहेत. धर्माच्या भिंती त्यांच्याआड येत नाहीत. एकीमध्ये खोडा घालणाऱ्यांचे येथील लोक कधीच ऐकत नाहीत, कारण गणेश आणि ईद मिलाद सण पाच वर्षांपासून एकत्र येत आहेत, म्हणून दोन्ही समुदाय एकत्र उत्सव साजरा करतात. जर जातीय दंगल झाली तर लोकांनाच त्रास होईल असा विचार करून ते एकत्र सौहार्दपूर्ण उत्सव साजरा करतात. या व्यतिरिक्त, हिंदू आणि मुस्लिम हातात हात घालून उत्सवासाठी सजावट करण्यासाठी संपूर्ण जेसी लेआउटला भगवा आणि हिरव्या रंगाने सजवले जाते.

मुस्लिम लोक मदतीला धावून येतात : हिंदू आणि मुस्लिम शेजारी शेजारी भावासारखे राहतात. जर इथे कोणाची तब्येत बिघडली तर मुस्लिम त्यांच्या मदतीला धावून जातात आणि त्यांना स्वतःच्या वाहनातून रुग्णालयात घेऊन जातात. तसंच हिंदूही मुस्लिमांना पाठिंबा देतात. हिंदू मुस्लिमांच्या घरी जातात आणि मुस्लिम लोक हिंंदूंच्या सणाच्या वेळी घरी जातात.

Ganesh Utsav 2025
हिंदू-मुस्लिम एकतेचा गणेशोत्सव (ETV Bharat)

आरएसएसच्या मिरवणुकीत फुले अर्पण करणारे मुस्लिम : गणेशोत्सवाचे आयोजन करणारे गोपाळ कृष्ण यांनी सांगितलं, "आम्ही कोणत्याही भेद भावाशिवाय भावासारखे राहतो, आम्ही ४५ वर्षांपासून गणपती उत्सव साजरा करत आहोत. जेव्हा गणेश-ईद मिलाद उत्सव एकत्र येतो तेव्हा आम्ही एकत्र उत्सव साजरा करतो. जेव्हा आरएसएस मिरवणुकीत जातो तेव्हा ते फुले उधळतात. तसंच फळे आणि रस वाटप करतात. तर आम्ही ईद ए मिलाद उत्सवात त्यांना सहकार्य करतो. आम्ही एकत्र उत्सव साजरा करतो. आम्ही एकजूटीने राहात आहोत. आज येथे जातीय दंगली होणार नाहीत आणि भविष्यातही दंगली होणार नाहीत."

गणेशाचे स्वागत करणारे आम्हीच : जेसी ब्लॉकमधील रहिवासी मोहम्मद सलीम म्हणाले, "दोन्ही सण एकत्र येत असल्याने दोन्ही धर्मांचे लोक एकत्र उत्सव साजरा करतो. दोन्ही धर्मांनी एकत्र बांधलेले झेंडे आणि फ्लेक्स बांधले आहेत. गणेशाचे स्वागत करणारे आम्हीच आहोत. जर एखादा कार्यक्रम असेल तर आम्ही त्यांच्यासोबत असतो. गणेश विसर्जनाच्यावेळी आम्ही त्यांच्यासोबत जातो. जर शेजाऱ्यांना काही दुखलं खुपलं तर आम्ही त्यांना रुग्णालयात दाखल करतो. आम्ही ५० वर्षांपासून येथे राहात आहोत. आतापर्यंत कोणताही दंगा झालेला नाही."

मुस्लिमांचा असा विश्वास आहे की भगवा हा पवित्र रंग आहे : अंजुमन-ए-इस्लामिया कमिटीचे अध्यक्ष आर. सी. जावेद म्हणाले, "आम्ही येथे कोणतंही गैरकृत्य घडल्याचं ऐकलं नाही, भगवा, पांढरा आणि हिरवा रंगाच्या पताका लावण्यात आल्या आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही एकत्र हा सण साजरा करतात. रंगाच्या मुद्द्यावर गोंधळ घालणे चांगले नाही, आमचा कोणताही धर्म नाही, आमचा कोणताही रंग नाही. दोन्ही धर्मांचे लोक बोर्ड, फ्लेक्स, भगवा-हिरवा रंगाच्या पताका एकत्र बांधतात. दोन्ही धर्मांमध्ये एकता आहे. आमच्यासाठी भगवा रंग हा एक पवित्र रंग आहे."

