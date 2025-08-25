ETV Bharat / bharat

ओडिशात दिव्यांगांचा गणेशोत्सव; सांकेतिक भाषेत पूजा अन् प्रार्थना - GANESH CHATURTHI 2025

आपल्या लाडक्या गणरायाच्या आगमनासाठी दिव्यांग भक्त तयार आहेत. मूर्ती तयार करण्यापासून ते सजावट, प्रसाद सर्वकाही ते स्वत:हून करतायेत.

Ganesh festival
ओडिशा राज्यातील गणेश भक्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 8:35 PM IST

कटक(ओडिशा) : देशभरात गणेशोत्सवाची लगबग सुरू आहे. हा उत्सव जसा आपल्या महाराष्ट्रात धुमधडाक्यात साजरा केला जातो, तसाच हा उत्सव इतर राज्यातही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. अगदी लहानग्यांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वच वर्गातील नागरिक हा उत्सव भक्तीभावानं साजरा करत असतात.

गणरायाची आतुरतेनं वाट पाहतायेत : ओडिशा राज्यातील गणेश भक्त देखील गणरायाच्या आगमनासाठी तयार आहेत. सर्वत्र जोरदार तयारी सुरू आहे. गणरायापुढं सर्वजण समान असतात. भक्तांमध्ये तो वर्गवारी करत नाही, असं म्हणतात. त्यामुळं गणरायाच्या आगमनासाठी दिव्यांग भक्तही पुढाकार घेत तयारी करत आहेत. ओडिशा राज्यातील कटकच्या तुलसीपूर भागातील दिव्यांग भक्त गणरायाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. दिव्यांगांना ऐकता, बोलता येत नसलं तरी आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतासाठी ते आतूर असल्याचं दिसून येत आहे.

Ganesh Chaturthi 2025
गणरायाच्या आगमनासाठी दिव्यांग भक्तही घेत आहेत पुढाकार (ETV Bharat)

15 वर्षांपासून साजरा करतात उत्सव : कटकमधील या अनोख्या गणेशोत्सवाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. येथील दिव्यांग कलाकारांनी स्वत:हून गणरायाची सुबक व देखणी मूर्ती तयार केलीय. या भक्तांना बोलता येत नसलं तरी गणरायाला सांकेतिक भाषेत प्रार्थना केली जाते. हा समुदाय गेल्या 15 वर्षांहून अधिक काळापासून गणेशोत्सव साजरा करत आहे. त्यांनी मूर्ती बनवण्यापासून ते पूजा, सजावट आणि प्रसादाची व्यवस्था करण्यापर्यंत सर्व काही स्वतः तयार केलंय. यातून त्यांनी स्वतःचं स्वावलंबीत्व दाखवलं.

Ganesh Chaturthi 2025
दिव्यांग कलाकारांनी स्वत:हून गणरायाची सुबक व देखणी मूर्ती तयार केली (ETV Bharat)

YouTube व्हिडिओ पाहून मूर्ती बनवल्या : "संवादाच्या अडथळ्यांमुळं आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आम्हाला कशी मूर्ती पाहिजे? त्यात काय-काय हवं? याबाबत आम्ही सांकेतिक भाषेत मूर्तीकारांना सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, अनेकवेळा चुकीच्या पद्धतीनं मूर्ती बनवण्यात आली. त्यांना आमची भाषा समजली नाही. त्यानंतर आम्हीच स्वत: गणरायाची मूर्ती बनवण्याचा निर्णय घेतला आमच्यापैकी काहींनी YouTube व्हिडिओ पाहून गणेश मूर्ती बनवण्याची कला शिकली," असं दिव्यांग गणेश भक्त कृष्णा नायक सांगतात. कोणतंही औपचारिक प्रशिक्षण न घेता, पारंपरिक तंत्रांचा अभ्यास केला आणि हळूहळू गणेश मूर्ती निर्मितीची जटिल कला आत्मसात केल्याचं ते सांगतात.

Ganesh Chaturthi 2025
ओडिशात दिव्यांग करत आहेत गणेशोत्सव (ETV Bharat)

GANESH FESTIVAL IN ODISHAगणेश चतुर्थी 2025ओडिशा राज्यातील गणेश भक्तदिव्यांग गणेश भक्तGANESH CHATURTHI 2025

