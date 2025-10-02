महात्मा गांधी जयंती : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान मोदींनी वाहिली आदरांजली

ETV Bharat / bharat

महात्मा गांधींच्या १५६ व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांना आदरांजली वाहिली.

महात्मा गांधी जयंतीनिमित्तानं अभिवादन
ETV Bharat Marathi Team

October 2, 2025

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी महात्मा गांधी यांच्या १५६ व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी बुधवारी देशवासियांना आवाहन केलं की, आपण सर्वांनी स्वच्छ, सक्षम, सशक्त आणि समृद्ध भारत घडवून गांधीजींचं स्वप्न साकार करण्याचा संकल्प करावा. गांधीजींनी शांतता, सहिष्णुता आणि सत्य यांचा संदेश दिला, जो संपूर्ण मानवजातीसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांनी अस्पृश्यता, निरक्षरता, व्यसन आणि इतर सामाजिक वाईट प्रथांचे उच्चाटन करण्यासाठी जीवन वाहिले. त्यांनी दुर्बल घटकांना बळ आणि आधार दिला.

सुशिक्षित भारत घडवण्याचा प्रयत्न : “गांधी जयंतीच्या दिवशी आपण पुन्हा एकदा सत्य आणि अहिंसेचा मार्ग अनुसरण्याचा, राष्ट्राच्या कल्याण आणि प्रगतीसाठी कटिबद्ध राहण्याचा संकल्प करूया,” असंही राष्ट्रपतींनी म्हटलं. गांधीजींनी चरख्याद्वारे स्वावलंबनाचा संदेश दिला आणि आत्मनिर्भर, सुशिक्षित भारत घडवण्याचा प्रयत्न केला. श्रमाची प्रतिष्ठा त्यांनी आपल्या आचरणातून अधोरेखित केली, असं मुर्मू यांनी सांगितलं.

महात्मा गांधींना अभिवादन : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी राजघाट येथे जाऊन महात्मा गांधींना अभिवादन केलं. ‘एक्स’वर त्यांनी लिहिलं, “गांधी जयंती म्हणजे बापूंना अभिवादन करण्याची वेळ आहे. त्यांच्या साधेपणातून आणि धैर्याने मोठा बदल घडवता येतो हे त्यांनी दाखवून दिलं. सेवा आणि करुणा ही लोकसशक्तीकरणाची खरी साधने आहेत, असा त्यांचा विश्वास होता. आम्ही त्यांच्या मार्गावर चालत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचा निर्धार ठेवतो.”

सुशिक्षित भारत घडवण्याचा प्रयत्न : याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना देखील अभिवादन केलं. २ ऑक्टोबर १९०४ रोजी उत्तर प्रदेशातील मुगलसराय येथे जन्मलेले शास्त्री १९६४ मध्ये पंडित नेहरू यांच्या निधनानंतर भारताचे दुसरे पंतप्रधान झाले. “लालबहादूर शास्त्री हे विलक्षण नेते होते. त्यांच्या प्रामाणिकपणाने, साधेपणाने आणि कठोर निर्धाराने भारताला बळ मिळाले. ‘जय जवान जय किसान’ या त्यांच्या घोषणेमुळं देशात देशभक्तीचा जागर पेटला. त्यांचं कार्य आणि विचार आपल्याला आत्मनिर्भर भारत घडवण्याची प्रेरणा देतात,” असं मोदींनी आपल्या श्रद्धांजलीत म्हटलं.

